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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Україні необхідно постійно доводити Заходу, що вона цінний партнер, — посол Британії

Мелінда Сіммонс, Захід, посол, Велика Британія, війна РФ проти України, західна підтримка
Посол розповіла, що ще Україні потрібно довести Заходу

За словами Мелінди Сіммонс, Захід являє собою не єдине ціле, а різні групи країн, тому українцям потрібно дивитися на ситуацію очима союзників, які виділяють військову і фінансову допомогу.

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Україна має постійно доводити всьому світу те, що вона є цінним союзником для партнерів. Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю BBC 30 серпня.

На її думку, говорити про Захід як про єдиний організм не потрібно, адже це різні групи країн, серед яких організації відрізняються одна від одної. Це і G7, і НАТО, і багато іншого.

"І одна з речей, яку доводиться робити Україні, — це знову і знову доводити, що вона — цінний партнер для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям складно зрозуміти, чому Україні потрібно постійно показувати світові, що саме це і потрібно робити", — сказала Мелінда Сіммонс.

Дипломат також заявила, що дуже розуміє емоції всіх українців, які переживають війну, але водночас запропонувала дивитися на ситуацію очами урядів країн, які й продовжують уже майже два роки війни підтримувати Україну.

"Там немає місця для емоційних розмов. Це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова. І в ній має йти мова не лише про боротьбу, а й про відданість України своїм інституціям, справедливості, прозорості. Як би важко не було це чути", — підсумувала Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що переговори про гарантії безпеки для України не завершаться раніше 2024 року. На Заході побоюються, що якщо Дональд Трамп знову стане президентом — він може скасувати гарантії, які Джо Байден надасть Києву.