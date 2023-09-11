Байден встал на защиту декларации G20, в которой Россию не назвали агрессором

На встрече "Большой двадцатки" в Индии лидеры стран-участниц осудили вторжение России в Украину, но не смогли внести в декларацию пункт об осуждении агрессии.

Президент США Джо Байден выступил в защиту декларации, принятой странами G20 на встрече в Индии, и объяснил отсутствие прямого осуждения войны России против Украины в тексте документа. Об этом он рассказал во время пресс-конференции во Вьетнаме 10 сентября.

Журналистка издания "Голос Америки" отметила, что Киев был "расстроен тем, что в коммюнике G20 Россия не названа агрессором" и спросила Байдена, удалось ли США заручиться большей поддержкой или сочувствием в "Большой двадцатке", или это становится проблемой для стран Глобального Юга.

"Это не проблема глобального Юга. Это разногласия с Россией, которая присутствовала, и с Китаем, который имел представительство. И поэтому я, моя команда, мой штаб до сих пор встречается с людьми президента Си и его кабинетом", — ответил президент.

Байден добавил, что лидеры G20 обсудили "жестокую и незаконную войну России в Украине".

"И в зале было достаточно согласия относительно необходимости справедливого и прочного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнул Байден.

Напомним, в субботу, 9 сентября, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал декларацию саммита G20, заявив, что "Группе двадцати" нечем гордиться", а непосредственное участие Украины позволило бы другим лучше понять текущее положение вещей.

Также мы писали, что в воскресенье, 10 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин уже проиграл в попытке "стереть" Украину, и Вашингтон не видит "никаких признаков" того, что президент РФ заинтересован в "содержательной дипломатии".