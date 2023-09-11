"Несмотря на бомбы и танки РФ": глава МИД Германии анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Анналена Бербок назвала запланированное расширение ЕС необходимым геополитическим следствием войны, которую развязала Россия.

Украина решительно и уверенно двинулась в Европейский Союз, несмотря на грады бомб и российские танки, поэтому стоит ускорить процесс реформ. Об этом заявила руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует сайт ведомства.

Дипломат уже в четвертый раз приехала в наше государство с начала полномасштабного вторжения российских войск. Она пообещала дальнейшую экономическую, гуманитарную и военную поддержку, а также анонсировала решение, которое касается начала переговоров о вступлении Украины в европейское сообщество.

По ее словам, расширение ЕС планируется, поскольку это необходимое геополитическое следствие войны, которую развязала Россия. Уже готовится решение о начале соответствующих переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Анналена Бербок призвала ускорить реформирование различных отраслей. Она оценила результаты судебной реформы и изменения в законодательстве о СМИ. В реализации норм антиолигархического закона и борьбе с коррупцией еще есть путь для новых действий.

"Мы смотрим в будущее, потому что мы и Украина не хотим ничего, кроме мира", — заявила немка.

Министр также отметила, что россияне терроризируют Украину обстрелами гражданской инфраструктуры. Ударам подвергаются школы, вокзалы, продовольственные рынки, зернохранилища. Вспомнила она и принудительную депортацию украинских детей в РФ с оккупированных территорий. Бербок обратила внимание на то, как россияне "промывают мозги" людям, объясняя похищение детей и транспортировку их в лагеря, которые расположены на территории РФ.

"Россия не только убивает своими бомбами, но и отбирает будущее у многих тысяч украинских детей", — добавила немецкий дипломат.

Напомним, 21 июня в МИД Германии высказались относительно вступления Украины в ЕС. По словам Анналены Бербок, в Украине происходят позитивные изменения "с невероятной скоростью", однако нужны еще некоторые шаги.