"30 лет кумовства и коррупции": в МИД Германии высказались о вступлении Украины в ЕС

По словам Анналены Бербок, в Украине происходят позитивные изменения "с невероятной скоростью", однако нужны еще некоторые шаги.

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Украина достигла некоторых успехов в реформах для вступления в Европейский союз, однако необходимы дальнейшие шаги. Об этом сказала Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 21 июня на конференции в Лондоне, посвященной послевоенному восстановлению Украины, пишет Bild.

Бербок отметила, что в Украине происходят позитивные изменения "с невероятной скоростью", в частности в сфере средств массовой информации и соблюдения принципа верховенства права. По ее словам, Германия поддерживает эти усилия.

При этом глава МИД Германии напомнила о других направлениях, по которым нужно продвигаться. Как отмечает министр, борьба со злоупотреблениями является обязательным условием для присоединения государства к ЕС.

Бербок подчеркнула, что Киев должен продолжать работу, чтобы "30 годам кумовства и, нужно прямо сказать, коррупции, был положен конец".

Напомним, что согласно публикации The Washington Post от 19 июня, уголовное расследование, открытое по вопросу разоблачения крупнейших коррупционных схем, в котором замешан экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, ставит под угрозу будущее Украины в Европейском союзе.

Мы также писали о том, что 19 июня стало известно о закупках Министерством обороны Украины американских шлемов PASGT для военнослужащих по завышенным ценам. В некоторых случаях их стоимость была в выше почти в четыре раза.

Ранее, 16 июня, в СБУ сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и одному из его подчиненных, которые незаконно присвоили из государственного бюджета более 1 млрд гривен.