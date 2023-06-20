Будущее Украины в ЕС зависит от борьбы Зеленского с коррупцией в высшей судебной системе — WP

Журналисты пишут, что с февраля борьба со взяточничеством среди чиновников набрала новые обороты, к чему, по мнению, активистов особо приложили усилия главы НАБУ и САП.

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Уголовное расследование, открытое по вопросу разоблачения крупнейших коррупционных схем, в котором замешан экс-глава Верховного суда Всеволод Князев и потенциально другие судьи ВС, ставит под угрозу будущее Украины во вступлении в Европейский союз. Об этом 19 июня сообщается в материале издания The Washington Post.

Задержанный в мае Князев, у которого в ходе обыска обнаружили более 450 000 долларов из "транша незаконных доходов", был уволен с занимаемой должности и сейчас является фигурантом одного из крупнейших расследований о коррупции в судебной системе страны.

"Это огромная сумма и это не обычный судья в местном суде, берущий взятку — это высший судья в системе", — отметила в комментарии изданию юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

"В то время как Украина разворачивает свое контрнаступление против вторжения российских войск, правоохранительные органы в Киеве ведут войну с коррупцией, с не менее высокими ставками на будущее страны. Ведь страна держит свои позиции не только за счет оружия, но и за счет иностранной экономической помощи, и сторонники Запада хотят быть уверены, что их деньги не будут потеряны из-за взяточничества", — отмечает издание.

Сейчас, по мнению журналистов, будущее Украины в Европейском союзе будет зависеть от политических решений Владимира Зеленского, который придя к власти в 2019 году обещал искоренить коррупцию.

Борьба с коррупцией в Украине

Сам Зеленский, узнав о ситуации в Верховном суде, созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны на конец этой недели, чтобы обсудить судебную реформу.

С февраля украинские официальные лица из команды президента Украины заявляли о том, что борьба с коррупцией сейчас набирает обороты. Было проведено множество расследований, обысков, увольнений и отставок, в том числе одного из глав областной администрации и заместителя министра-обороны. Тогда сотрудники СБУ смогли выявить факты закупок продовольствия и амуниции для ВСУ по завышенным ценам.

По словам приближенных к расследованиям чиновников, расследования продолжаются, а НАБУ и САП продолжают делать свою работу. По информации издания, активисты по борьбе с коррупцией считают, что главы НАБУ и САП — Семен Кривонос и Александр Клименко сыграли важную роль в обновленной антикоррупционной кампании, однако процессуальные вопросы по делам о взяточничестве многих бывших чиновников упираются в моменты (многие чиновники продолжают находиться под следствием, однако никаких обвинений в их отношении еще не выдвигалось - ред.), из-за которых государственный бюджет Украины терпит убытки.

На этой неделе западные союзники Киева проведут крупную международную конференцию в Лондоне, чтобы обсудить послевоенное восстановление Украины, которое, по некоторым оценкам, может стоить около 1 триллиона долларов.

Однако, по мнению журналистов, эта поддержка может пошатнуться, если страна будет рассматриваться как "черная дыра для западной помощи", что сделает антикоррупционную кампанию в Украине еще более актуальной.

Арест Князева: что известно

15 мая НАБУ сообщило об разоблачении масштабной коррупционной схемы, связанной с руководством и судьями Верховного Суда Украины. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что речь идет о получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов главой Верховного Суда Всеволодом Князевым.

18 мая, ВАКС избрал меру пресечения Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей до 14 июля с возможностью внесения залога в 107 миллионов гривен.

К концу мая детективы НАБУ сообщили об изъятии еще примерно 500 тысяч долларов в ходе обыска у экс-главы Верховного Суда Украины.