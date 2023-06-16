Зеленский созывает заседание СНБО: на повестке коррупция в судах и состояние бомбоубежищ

На заседании будет рассмотрен вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия. Также президент планирует заслушать отчеты о результатах проверки готовности к работе стационарных укрытий.

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На 23 июня президент Украины Владимир Зеленский собирается проводить заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будут рассматривается подготовки укрытий от ракетных атак РФ и преодоление коррупции в системе правосудия. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба СНБО.

"23 июня 2023 по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — указано в сообщении пресс-службы.

Известно, что на предстоящем заседании СНБО планируется рассмотреть вопрос о преодолении коррупции в судах, а также заслушать доклады о проверках готовности к работе стационарных укрытий для граждан при отражении воздушных атак РФ.

Докладчиками выступят министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Ситуация с бомбоубежищами в Украине

Во время российского обстрела 1 июля одно из убежищ в Деснянском районе Киева оказалось закрытым. В момент, когда киевляне находились около укрытия, случился прилет, в результате чего погибли трое людей, в том числе ребенок. На следующий день Владимир Зеленский отреагировал на жалобы жителей Киева на закрытые бомбоубежища. По словам президента, халатность в вопросах доступности укрытий во время обстрелов невозможно перекрыть "какими-то оправданиями".

9 июня стало известно, что в Киеве после проверки 91% всех укрытий оказалось, что для использования пригодны лишь две трети.

Также, на днях стало известно, что в укрытие одной из школ в Днепровском районе Киева за выделенные государством деньги закупили электросковородку, которая стоит 720 тысяч гривен.