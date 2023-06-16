Зеленський скликає засідання РНБО: на порядку денному корупція в судах та стан бомбосховищ

На засіданні буде розглянуто питання щодо подолання проявів корупції у системі правосуддя. Також президент планує заслухати звіти щодо результатів перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів.

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На 23 червня президент України Володимир Зеленський збирається проводити засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому розглядатимуться підготовка укриттів від ракетних атак РФ та подолання корупції в системі правосуддя. Про це 16 червня повідомляє пресслужба РНБО.

"23 червня 2023 року за дорученням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України", — зазначено в повідомленні пресслужби.

Відомо, що на засіданні РНБО планується розглянути питання про подолання корупції в судах, а також заслухати доповіді про перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів для громадян при повітряних атаках РФ.

Доповідачами виступатимуть міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова Служби безпеки України Василь Малюк та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Ситуація з бомбосховищами в Україні

Під час російського обстрілу 1 липня одне зі сховищ у Деснянському районі Києва виявилось закритим. У момент, коли кияни знаходилися біля укриття, стався "приліт", внаслідок чого загинули троє людей, зокрема дитина. Наступного дня Володимир Зеленський відреагував на скарги мешканців Києва на закриті бомбосховища. За словами президента, недбалість у питаннях доступності укриттів під час обстрілів неможливо перекрити "якимись виправданнями".

9 червня стало відомо, що у Києві після перевірки 91% усіх укриттів виявилося, що для використання придатні лише дві третини.

Також днями стало відомо, що в укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва за виділені державою гроші закупили електросковорідку, яка коштує 720 тисяч гривень.