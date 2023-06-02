Кияни знову скаржаться на закриті укриття: Зеленський відреагував (відео)

За словами українського президента, недбалість у питаннях доступності укриттів під час обстрілів неможливо перекрити "якимись виправданнями".

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на скарги мешканців Києва на закриті бомбосховища під час обстрілу Збройних сил Російської Федерації. Відповідне відеозвернення було опубліковано в офіційному Telegram-каналі президента.

"Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через закрите укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні", — сказав Зеленський.

За словами українського президента, відповідальність лежить на міністрі внутрішніх справ Ігореві Клименку та міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександрові Камишині.

Володимир Зеленський зазначив, що попри нещодавню трагедію біля закритого укриття, кияни продовжують скаржитися на те, що сховища недоступні. Президент також підкреслив, що у бомбосховищах бувають заварені входи, а в деяких районах столиці укриття взагалі відсутні.

"Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись виправданнями", — сказав президент України.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, що під час російського обстрілу 1 липня одне зі сховищ у Деснянському районі Києва виявилося закритим. У момент, коли кияни знаходилися біля укриття, стався приліт, внаслідок чого загинули троє людей, зокрема дитина.

Невдовзі після події Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні у трагедії біля укриття у поліклініці відповідають. Президент також натякнув, що "може бути нокаут".

Крім того, в Офісі генпрокурора повідомили про затримання чотирьох осіб, серед яких перший заступник Деснянської РДА, директор поліклініки та його заступник, а також охоронець об'єкта.