"Може бути нокаут": Зеленський відреагував на трагедію біля закритого укриття у Києві (відео)

За словами українського президента, відповідатимуть за загибель людей під час обстрілу столиці "дуже конкретні люди".

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритим бомбосховищем у Києві, біля якого 1 червня загинуло троє людей, які намагалися сховатися від обстрілу ЗС РФ. З цього приводу президент дав коментар на пресконференції у Молдові.

Представники ЗМІ запитали українського лідера, чи є конкретні особи, які понесуть покарання за те, що кияни не мали доступу до притулку під час російської атаки. У відповідь президент заявив, що винні понесуть відповідальність.

"Відповідатимуть усі, реакція буде твердою", — пообіцяв Володимир Зеленський.

Президент також додав, що для початку йому потрібно повернутися до української столиці, щоб ознайомитися з деталями події.

"Обов'язково люди відповідатимуть за те, що хтось втратив можливість потрапити до бомбосховища і, на жаль, загинув", — сказав президент.

Наприкінці свого виступу Володимир Зеленський натякнув, що "може бути нокаут".

Володимир Зеленський про закриті притулки у столиці

Зазначимо, що до того, як стати мером столиці України, Віталій Кличко був професійним боксером.

Нагадаємо, що під час обстрілу ЗС РФ один зі сховищ у Деснянському районі Києва виявився закритим. У момент, коли кияни знаходилися біля укриття, стався приліт, внаслідок чого загинули троє людей.

Співробітники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до КМДА після того, як мешканці столиці заявили про закрите укриття під час обстрілу ЗС РФ. Слідчі дії відбуваються у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я.

Пізніше голова департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації КМДА Роман Ткачук заявив, що з 1 червня всі бомбосховища на території української столиці мають бути відкриті постійно.