"Может быть нокаут": Зеленский отреагировал на трагедию у закрытого укрытия в Киеве (видео)

По словам украинского президента, отвечать за гибель людей во время обстрела столицы будут "очень конкретные люди".

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытым бомбоубежищем в Киеве, возле которого 1 июня погибло трое людей, пытавшихся укрыться от обстрела ВС РФ. По этому поводу президент дал комментарий на пресс-конференции в Молдове.

Представители СМИ спросили у украинского лидера, есть ли конкретные лица, которые понесут наказание за то, что киевляне не имели доступа к убежищу во время российской атаки. В ответ на это президент заявил, что виновные понесут ответственность.

"Отвечать будут все, реакция будет твердой", — пообещал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что для начала ему нужно вернуться в украинскую столицу, чтобы ознакомиться с деталями происшествия.

"Обязательно люди будут отвечать за то, что кто-то потерял возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погиб", — сказал президент.

В конце своего выступления Владимир Зеленский намекнул, что "может быть нокаут".

Владимир Зеленский о закрытых убежищах в столице

Отметим, что до того как стать мэром столицы Украины, Виталий Кличко был профессиональным боксером.

Напомним, что во время обстрела ВС РФ одно из убежищ в Деснянском районе Киева оказалось закрытым. В момент, когда киевляне находились около укрытия, случился прилет, в результате чего погибли трое людей.

Сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции пришли с обысками в КГГА после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии во время обстрела ВС РФ. Следственные действия проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.

Позже глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации КГГА Роман Ткачук заявил, что с 1 июня все бомбоубежища на территории украинской столицы должны быть открыты постоянно.