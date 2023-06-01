"Нет другого выхода": укрытия в Киеве будут постоянно открыты, – КГГА (видео)

По словам главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, ранее было принято решение запирать укрытия, так как они могли стать пристанищем для бездомных.

Related video

Начиная с четверга, 1 июня, все бомбоубежища на территории украинской столицы должны быть открыты постоянно. Об этом сказал глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации КГГА Роман Ткачук на брифинге.

"Сегодня уже принято решение о том, чтобы они были открыты постоянно", сказал Ткачук.

Как отметили в КГГА, подобное решение не принималось ранее из-за опасений по поводу того, что бездомные будут организовывать себе пристанища в отремонтированных помещениях.

"Но ведь нет другого выхода, кроме как держать их постоянно в открытом состоянии", — констатировал глава департамента муниципальной безопасности КГГА.

Брифинг главы департамента муниципальной безопасности КГГА

Роман Ткачук также отметил, что вопросом закрытых убежищ, в частности во время последней российской атаки на столицу, в департаменте уже занимается прокуратура.

Напомним, что 1 июня ВС РФ обстреляли Киев, однако одно из укрытий в Деснянском районе оказалось закрытым, и люди не смогли в него попасть. В момент, когда киевляне находились под убежищем, случился прилет, в результате чего погибли трое людей.

Мы также писали о том, что в медучреждении, которое во время ракетной атаки российских оккупантов 1 июня было закрыто и не пустило людей в укрытие, проводятся следственные действия. Мэр города Виталий Кличко отметил, что ответственность за работу укрытия несет глава медучреждения.

Кроме того, сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции пришли с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии.