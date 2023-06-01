Закрите укриття у Києві: затримано чотирьох осіб, – Офіс генпрокурора

Через те, що під час російського обстрілу в столичній поліклініці було замкнуто бомбосховище, загинуло троє людей, зокрема 9-річна дитина.

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Співробітники правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України заарештували чотирьох осіб, у тому числі трьох посадових осіб у рамках розслідування загибелі людей біля закритого притулку під час атаки ЗС РФ. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора поліклініки та його заступника, а також охоронця об'єкта.

Затриманим посадовим особам готується повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Охоронцю звинувачують за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті.

В Офісі генпрокурора зазначили, що під час російського ракетного обстрілу 1 червня у Києві загинули троє людей, зокрема 9-річна дитина. Причиною трагедії стало те, що найближчий притулок у поліклініці виявився замкненим.

У публікації також йдеться, що слідчі дії продовжуються. За фактом події було розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, що після того, як мешканці столиці заявили про закрите укриття під час обстрілу ЗС РФ, співробітники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до Київської міської державної адміністрації.

Крім того, голова департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації КМДА Роман Ткачук заявив, що відтепер усі бомбосховища на території української столиці мають бути відкриті постійно.

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що винні відповідають. Наприкінці свого звернення український лідер сказав, що "може бути нокаут".