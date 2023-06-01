Закрытое укрытие в Киеве: задержаны четверо человек, – Офис генпрокурора

Из-за того, что во время российского обстрела в столичной поликлинике было заперто бомбоубежище, погибло трое людей, в том числе 9-летний ребенок.

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Сотрудники правоохранительных органов в порядке ст. 208 УПК Украины арестовали четырех человек, в том числе трех должностных лиц в рамках расследования гибели людей у закрытого убежища во время атаки ВС РФ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что правоохранители задержали первого заместителя Деснянской РГА, директора поликлиники и его заместителя, а также охранника объекта.

Задержанным должностным лицам готовится сообщение о подозрении по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия. Охраннику предъявят обвинение по факту оставления в опасности, что привело к смерти.

В Офисе генпрокурора отметили, что во время российского ракетного обстрела 1 июня в Киеве погибли трое людей, в том числе 9-летний ребенок. Причиной трагедии стало то, что ближайшее убежище в поликлинике оказалось запертым.

В публикации также говорится, что следственные действия продолжаются. По факту происшествия было начато уголовное производство.

Напомним, что после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии во время обстрела ВС РФ, сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции пришли с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию.

Кроме того, глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации КГГА Роман Ткачук заявил, что отныне все бомбоубежища на территории украинской столицы должны быть открыты постоянно.

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что виновные понесут ответственность. В конце своего обращения украинский лидер сказал, что "может быть нокаут".