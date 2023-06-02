Киевляне снова жалуются на закрытые укрытия: Зеленский отреагировал (видео)

По словам украинского президента, халатность в вопросах доступности укрытий во время обстрелов невозможно перекрыть "какими-то оправданиями".

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жалобы жителей Киева на закрытые бомбоубежища во время обстрелов Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующее видеообращение было опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

"Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и по всей стране", — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, ответственность лежит на министре внутренних дел Игоре Клименко и министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине.

Владимир Зеленский отметил, что несмотря на недавнюю трагедию возле закрытого укрытия, киевляне продолжают жаловаться на то, что убежища недоступны. Президент также подчеркнул, что в бомбоубежищах бывают заварены входы, а в некоторых районах столицы укрытия и вовсе отсутствуют.

"Такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то оправданиями", — сказал президент Украины.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Напомним, что во время российского обстрела 1 июля одно из убежищ в Деснянском районе Киева оказалось закрытым. В момент, когда киевляне находились около укрытия, случился прилет, в результате чего погибли трое людей, в том числе ребенок.

Вскоре после происшествия Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в трагедии возле укрытия в поликлинике понесут ответственность. Президент также намекнул, что "может быть нокаут".

Кроме того, в Офисе генпрокурора сообщили о задержании четырех человек, среди которых первый заместитель Деснянской РГА, директор поликлиники и его заместитель, а также охранник объекта.