"30 років кумівства та корупції": у МЗС Німеччини висловилися про вступ України до ЄС

За словами Анналени Бербок, в Україні відбуваються позитивні зміни "з неймовірною швидкістю", проте потрібні ще деякі кроки.

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Україна досягла деяких успіхів у реформах для вступу до Європейського союзу, проте потрібні подальші кроки. Про це сказала Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 21 червня на конференції у Лондоні, присвяченій повоєнному відновленню України, пише Bild.

Бербок зазначила, що в Україні відбуваються позитивні зміни "з неймовірною швидкістю", зокрема у сферах засобів масової інформації та дотримання принципу верховенства права. За її словами, Німеччина підтримує ці зусилля.

При цьому глава МЗС Німеччини нагадала про інші напрямки, за якими треба просуватися. Як зазначає міністр, боротьба зі зловживаннями є обов'язковою умовою для приєднання держави до ЄС.

Бербок підкреслила, що Київ має продовжувати роботу, щоб "30 рокам кумівства і, слід прямо сказати, корупції, було покладено край".

Нагадаємо, що згідно з публікацією The Washington Post від 19 червня, кримінальне розслідування, відкрите з питання викриття найбільших корупційних схем, в якому причетний ексглава Верховного суду Всеволод Князєв, ставить під загрозу майбутнє України в Європейському союзі.

Ми також писали про те, що 19 червня стало відомо про закупівлю Міністерством оборони України американських шоломів PASGT для військовослужбовців за завищеними цінами. У деяких випадках їх вартість була вищою майже в чотири рази.

Раніше, 16 червня, СБУ повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони України та одного з його підлеглих, які незаконно привласнили з державного бюджету понад 1 млрд гривень.