Атака дронов на Румынию: проводит ли Путин разведку боем перед войной с НАТО

В начале российского вторжения в Украину генсек НАТО Йенс Столтенберг уверял, что задача организации в том, чтобы конфликт не приобрел эскалации и не вышел за пределы, которые есть сейчас. Сейчас западным соседям Украины уже дважды пришлось столкнуться с актами российской военной агрессии. Фокус узнавал, почему в Альянсе так вяло реагируют на атаки Россией своих союзников и почему до сих пор не действует "пятая статья".

В начале сентября российский ударный беспилотник "Шахед" атаковал территорию Румынии. Это произошло во время массированной атаки на украинский порт на берегу Дуная. Факт умышленной атаки не является доказанным, ведь от порта, который находится в городе Измаил до территории Румынии меньше, чем полкилометра, а государственная граница проходит именно посередине реки.

Примечательно, что сначала румынское политическое руководство заверило, что никакого беспилотника вообще не было. Лишь через пять дней обломки летательного аппарата были обнаружены, а российский дипломат вызван для объяснений. Вместе с тем, в ответ на российскую атаку в Румынии решили построить укрытия на приграничных с Украиной территориях. Местное население предупредили, как действовать в случае повторной угрозы.

Власти Румынии пять дней отрицали факт атаки российского беспилотника на свою территорию Фото: МЗС Украiни

Напомним, Румыния является членом НАТО с 2004 года, на ее территорию и суверенитет распространяется общеизвестная 5 статья Альянса о коллективной безопасности. Однако в этом случае в НАТО обошлись политическими заявлениями и беспокойством.

11 сентября заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, к слову, румын по национальности, высказал мнение, что нет признаков того, что РФ умышленно атаковала территорию Румынии. Он также отметил, что опасности для страны нет. То есть в НАТО не планируют даже начинать консультации по использованию 5 статьи.

Заместитель генсека НАТО Джоанэ считает, что Румыния сейчас находится в безопасности Фото: Facebook/Мирча Джоанэ

Чуть меньше года назад, в ноябре 2022 года, в Польше, стране-члене НАТО, упала российская ракета. Инцидент произошел в селе Переводов вблизи украинской границы. В результате этого погибли двое граждан Польши и уничтожено имущество. В ответ на это официальная Варшава сразу запросила консультации по коллективной безопасности Альянса. Как результат дипломаты НАТО заверили Варшаву в полной солидарности и поддержке, но сказали, что нужно время для исследования всех обстоятельств и причин этой ситуации. Больше об этом в публичном пространстве не говорили.

В марте 2022 года на территории еще одного члена Альянса, Хорватии, упал беспилотник Ту-141. Эти летательные аппараты еще советской разработки были в свое время на вооружении в Украине и России, поэтому идентифицировать его владельца и оператора не удалось. Об инциденте постепенно забыли.

Как действует статья 5 Устава НАТО

Принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех. Это зафиксировано в статье 5 Вашингтонского договора, более известного как Устав НАТО, хотя таковым он не является.

Согласно документу, в случае введения в действие статьи 5, государства-члены Альянса могут оказывать любую помощь, которую считают целесообразной в соответствии с обстоятельствами. Это обязанность каждой отдельной страны, и каждая страна будет решать, какую именно помощь она считает целесообразной предоставить в каждом конкретном случае.

Бывший глава Миссии Украины при НАТО Владимир Хандогий объясняет Фокусу, что 5 статья Вашингтонского договора не действует автоматически. Для этого должен собраться Атлантический Совет и определить, что этот инцидент был преднамеренным актом вооруженной агрессии против страны-члена Альянса. Последний раз 5 статья применялась в 2001 году после террористической атаки на США 9 сентября.

"Страна, которая инициирует заседание Атлантического Совета, должна иметь доказательства, что этот акт был сделан именно намеренно. По моему мнению, реакция НАТО на инцидент в Румынии слишком вялая, они могли на политическом уровне сделать гораздо больше активности. Также не понятна позиция Румынии как члена НАТО, они могли инициировать заседание Совета безопасности ООН. Понятно, что Россия не дала бы его провести, воспользовавшись своим правом вето, но об этом надо было говорить", — говорит он Фокусу.

НАТО изучает провокации

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в Альянсе пытаются избежать эскалации от российских провокаций. Там понимают, что лучше плохая дипломатия, чем хорошая война, к которой Альянс может быть не готов.

"НАТО несет ответственность за то, чтобы этот конфликт не приобрел эскалацию и не вышел за пределы Украины. Потому что это может быть даже еще более опасным, разрушительным и смертельным для Украины и для всех нас", — говорил в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Действия союзников по Альянсу в ответ на российские провокации не будут прямолинейными. Хотя демонстрация силы тоже состоится — на 2024 год запланированы военные учения, которые уже назвали самыми масштабными с момента окончания Холодной войны. Ожидается, что маневры пройдут в Германии, Польше и странах Балтии и будут повторяться дважды в год. На этот период запланировано привлечение около 41 000 военных, более 50 кораблей и боевой авиации. Главной темой учений называют потенциальную войну с Россией.

Последний раз 5 статья применялась в 2001 году после террористической атаки на США 9 сентября Фото: Flickr

Сейчас в Черном море и дельте Дуная проходят ежегодные морские учения Sea Breeze 23.3, которые продлятся до 15 сентября. Эти учения проходят не в рамках НАТО, хотя с участием большинства стран-членов. Для проведения маневров привлечены румынский земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada и другие плавсредства, а также американский морской патрульно-разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon и катера. Также известно об участии более 200 военных моряков, в том числе из Украины, Великобритании, Румынии, США, Турции и Франции.

Примечательно, что с даты их начала РФ перестала атаковать именно тот район ракетами и дронами. Можно спрогнозировать, что не будет их до самого окончания.

"Я думаю это очевидно, ведь там находятся американские военные и флот. В Кремле понимают, что будет, если случайно или нет они в кого-то попадут", — отмечает Хандогий.

Эксперты напоминают, что в Румынии с октября 2022 года развернута 101-я воздушно-десантная дивизия армии США. Место их дислокации определено менее чем в пяти километрах от границы с Украиной. Поэтому Джоанэ действительно не лукавил, когда уверял, что страна находится в безопасности. Другое дело — неопределенность со стороны НАТО. Среди военных уже много лет гуляет шутка, что аббревиатура НАТО расшифровывается, как "Никаких действий, только болтовня" ("No action — talking only").

"То, что мы видим в Польше и Румынии, является фактической подготовкой к ведению боевых действий. Война начинается с разведки боем, что сейчас и происходит. Более того, такая неопределенность и вялость еще больше дискредитирует Альянс, указывая на то, что это лишь "мыльный пузырь". Российская пропаганда уже сейчас это делает", — говорит Фокусу директор Института внешнеполитических исследований, капитан 1 ранга в отставке Григорий Перепелица.

Как Россия готовилась к войне в Европе

По мнению Перепелицы, Путин не оставил идеи вторжения в Европу и через провокации НАТО проводит разведку на реакцию и системы обороны Альянса.

"Такая робкая политика Альянса, наоборот, подталкивает Путина к вторжению. По моему мнению, все эти инциденты в Польше и Румынии — это предтеча того, что он нападет. Мне кажется, что еще не долго осталось до того, когда по одной из стран будет нанесен ракетный удар. Тогда посмотрим, как в Брюсселе быстро отреагируют на ситуацию и дойдут до 5 статьи. Не надо забывать, что решения должны приниматься консенсусом, а позиция Венгрии понятна уже сейчас. Орбан уже заявлял, что не пропустит войска и технику НАТО через свою территорию", — говорит эксперт.

По словам Перепелицы, Кремль с 2014 года развязал гибридную войну против НАТО и Запада, используя так называемую "мягкую силу". В качестве примера он называет так называемую "газовую петлю" Европы, активность российских спецслужб во многих российских столицах. В одной только Франции было более 250 аналитических центров, а в Альпах действовал штаб российской разведки. Сюда нужно добавить подкуп политических элит Европы, так называемую "шредеризацию".

"Это все делается с одной целью — дискредитировать Запад, разрушить существующий миропорядок и самому стать во главе этой мировой державы. В 2007 году Путин прямо бросил вызов НАТО и США, когда на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. При этом Россия за всю историю практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. В следующем 2008 году, когда на Бухарестском саммите НАТО Украине и Грузии отказали в предоставлении ПДЧ, Путин воспринял это как предоставление фактического права вето на расширение Альянса. В том же году Россия вмешалась на территорию Грузии при полном бездействии НАТО и Запада. При этом не нужно искать какой-то конспирологии, он сам об этом открыто заявляет", — говорит собеседник.

Владимир Путин еще в 2007 году публично высказал свои претензии к сложившемуся миропорядку и системе глобальной безопасности Фото: Getty Images

Перепелица напоминает, что в 2009 году Москва начала продвигать так называемый "договор Медведева" о европейской региональной безопасности, которая должна была заменить основы глобальной безопасности. То есть все территории континента до границ НАТО по состоянию на 2008 год должны были стать зоной контроля РФ. Тогда эту проблему просто, как говорится, заговорили. Уже в 2012 году Путин понял, что достичь своих целей путем дипломатии не удастся, и начал готовиться к войне. В следующем году Кремль принял новую внешнеполитическую доктрину, так называемую "доктрину Герасимова".

Документ содержит концепцию деэскалации через эскалацию, другими словами, это обычный блицкриг. В 2017 году во время российских военных учений "Запад 2017" было использовано более 200 тыс. армии, которая отрабатывала атаку на восточный фланг НАТО. То есть, захват за три дня стран Балтии, за неделю — Польши с последующим выдвижением своих требований к США и НАТО.

В декабре 2021 года он уже прямо выдвинул ультиматум — вернуть Альянс к границам 1997 года и не принимать новых членов, обеспечить военно-политический нейтралитет Украины, разоружить украинскую армию. Уже через несколько месяцев началось вторжение в Украину.

На российских военных учениях "Запад-2017" впервые отрабатывалась практика наступательной войны на территории Западной Европы Фото: InformNapalm

"Путин не покинул идею войны против Запада и НАТО в частности, сейчас он провоцирует Альянс на проявление слабости. Он понимает, что маховик западного ОПК, хоть и медленно, но набирает обороты, в дальнейшем Европа продолжит вооружаться. Поэтому именно сейчас нужно надавить, чтобы напугать НАТО и Европу и заставить их пойти на необходимые ему уступки", — объясняет Перепелица.

Интересен тот факт, что аналитики разведки Великобритании считают, что подвергая опасности Румынию и провоцируя НАТО, Россия "стимулирует свой аппетит к риску". Таким образом она с меньшей вероятностью рискует эскалацией, чем запусками крылатых ракет.