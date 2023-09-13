У Зеленского нет другого варианта, как думать так же, как 86% украинцев, — эксперт

По мнению политтехнолога Виктора Бобыренко, с 2019 года избиратели Зеленского изменили свое мнение о необходимости договариваться с Путиным на требование освобождения всей Украины.

Владимир Зеленский не может даже в заявлениях предположить, что Украина может пойти на переговоры, он опирается на пожелания украинцев. Об этом в комментарии Фокусу сказал политтехнолог Виктор Бобыренко.

"И если в 2019 году значительное количество украинцев поддерживало его стремление договариваться и перестать стрелять, то сейчас 86% украинского общества желают мира с РФ на условиях Украины, то есть в границах 1991 года. И у Зеленского нет другого варианта, как думать как 86% украинцев. Другое дело, что международные партнеры могли принуждать Украину к переговорам, перекрывая военную и финансовую помощь, чтобы украинцы были более гибкими в этом вопросе, но пока таких тенденций мы не наблюдаем", — отмечает он.

Напомним, согласно недавнему опросу фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, большинство граждан не желают идти на компромиссы с РФ для прекращения боевых действий.

Владимир Зеленский несколько раз публично отказывался от переговоров с Россией и Владимиром Путиным. В частности, заявил, что цель президента РФ Владимира Путина — восстановление Советского Союза, поэтому в его планы входит только замораживание конфликта. Путин назвал условия для мирных переговоров и требует отменить указ Зеленского.

Больше читайте в материале Фокуса"Мирные переговоры или долгая война. Почему Украине намекают на стол переговоров".