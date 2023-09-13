Путин проводит в Польше и Румынии разведку боем перед началом войны с НАТО, — эксперт

По словам Григория Перепелицы, российская пропаганда сейчас пытается протолкнуть в Европе мнение о том, что НАТО — это не более, чем "мыльный пузырь".

Боязливая политика Альянса может подталкивать президента Российской Федерации Владимира Путина к вторжению в одну из стран НАТО. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор Института внешнеполитических исследований, капитан 1 ранга в отставке Григорий Перепелица.

По его словам, все инциденты с падением в Польше и Румынии ракет и беспилотников могут быть признаком того, что Кремль готовит нападение в краткосрочном будущем.

"То, что мы видим в Польше и Румынии является фактической подготовкой к ведению боевых действий. Война начинается с разведки боем, что сейчас и происходит. Более того, такая неопределенность и вялость еще больше дискредитирует Альянс, указывая на то, что это лишь "мыльный пузырь". Российская пропаганда уже сейчас это делает", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению Перепелицы, Путин не оставил идеи вторжения в Европу и через провокации НАТО проводит разведку на реакцию и системы обороны Альянса.

"Мне кажется, что еще не долго осталось до того, когда по одной из стран будет нанесен ракетный удар. Тогда посмотрим, как в Брюсселе быстро отреагируют на ситуацию и дойдут до 5 статьи. Не надо забывать, что решения должны приниматься консенсусом, а позиция Венгрии понятна уже сейчас. Премьер Орбан уже заявлял, что не пропустит войска и технику НАТО через свою территорию", — говорит эксперт.

Больше читайте в материале Фокуса "Атака дронов на Румынию: проводит ли Путин разведку боем перед войной с НАТО".