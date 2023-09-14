Зеленский встретится с Байденом на следующей неделе, – СМИ

По данным журналистов, в конце сентября украинский лидер прибудет в Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет издание NBC News 14 августа, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника.

Сообщается, что украинский лидер примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как отмечают журналисты, на данный момент неизвестно, где именно пройдет встреча двух президентов. В Белом доме отказались от комментариев.

Предыдущая встреча Зеленского и Байдена состоялась в июле. Лидеры США и Украины встретились в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, 31 июля СМИ сообщили, что в сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский может посетить Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генеральной Ассамблее ООН и представить свою "формулу мира".

По информации журналистов от 1 сентября, в Нью-Йорке Владимир Зеленский может принять участие в различных совещаниях и встречах в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно некоторым источникам, в Киеве выдвигается идея проведения саммита по "формуле мира" во время заседания ООН.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 6 сентября подтвердил, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Заседание Совета Безопасности ООН по вопросам Украины запланировано на 20 сентября.

По данным СМИ от 14 сентября, есть вероятность того, что в рамках заседания Совбеза ООН Владимир Зеленский встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.