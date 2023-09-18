Накануне приобрел лекарства: подробности смерти экс-главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты

Правоохранители установили по камерам наблюдения, что таблетки приобрел лично в аптеке в большом количестве.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти бывшего руководителя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. Событие расследуется как самоубийство. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Событие классифицируют по статье 115 — "убийство, с дополнительной квалификацией "самоубийство" Уголовного Кодекса Украины", — проинформировали в полиции.

Экс-чиновник умер 17 сентября в возрасте 49 лет.

Херсонский политик Виталий Богданов предположил, что Лагута мог покончить жизнь самоубийством, поскольку перед смертью он приобрел в аптеке большое количество таблеток. После этого экс-чиновника искали трое суток и нашли еще живым в парковой зоне столицы. Бывший глава ХОГА умер в больнице.

"К правоохранителям обратилась жена и адвокат Лагуты. Правоохранители установили по камерам наблюдения, что таблетки приобрел лично в аптеке в большом количестве. Это не первая была попытка Геннадия, так однажды после неудачной попытки самоубийства он проходил лечение и именно в больнице он получил подозрение по двум статьям УК Украины. Остается еще очень много вопросов", — написал Богданов.

Как пишет OBOZREVATEL, причиной вероятного самоубийства Лагуты могли стать громкие задержания, которые произошли в последнее время. Сам он тоже ждал ареста.

Полиция Киева на момент выхода публикации официально не комментировала смерть Геннадия Лагуты.

Геннадий Лагута возглавлял Херсонскую ОГА с 26 октября 2021 года по 9 июля 2022 года. Он уволился по собственному желанию.

Напомним, что В РФ нашли мертвым пенсионера, который пытался поджечь военкомат. По предварительным данным, пенсионер совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что атака ВС РФ под Авдеевкой обернулась массовым самоубийством. По Силам обороны российские оккупанты применили 21 единицу техники, но украинские воины открыли артиллерийский огонь в ответ, и все российские машины были уничтожены, а примерно 200 армейцев — погибли.