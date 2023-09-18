Рада уволит Шуфрича с должности главы комитета по вопросам свободы слова, — "Слуга народа"

По данным представителя монобольшинства, увольнение нардепа может состояться уже на этой неделе, а его должность планируют предложить кому-то из оппозиционных фракций или групп.

На предстоящем заседании Верховной Рады будет рассмотрен вопрос об отстранении народного депутата Нестора Шуфрича от должности председателя Комитета по свободе слова. Важно отметить, что в рамках этой инициативы не рассматривается ликвидация самого Комитета. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина.

"Безусловно, на ближайшем заседании состоится его (Шуфрича — ред.) увольнение. По имеющейся сейчас информации, Комитет продолжит работать. Ликвидация этого Комитета была бы, в том числе, странной с той точки зрения, какие могут быть заголовки: "Верховная рада ликвидирует Комитет по вопросам свободы слова". Это может быть неверно протрактовано, особенно в условиях военного положения", — рассказала нардеп.

В то же время, по данным издания, увольнение Шуфрича может состояться уже на этой неделе, а его должность планируют предложить кому-то из оппозиционных фракций или групп.

В пятницу, 15 сентября, СБУ задержала народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что нардеп является "фигурантом в деле созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим нардепом Украины Владимиром Сивковичем российской шпионской сети".

Нестор Шуфрич получил подозрение по делу о государственной измене. По данным СБУ, депутат тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

По данным журналистов, в ходе обыска у Нестора Шуфрича нашли документ от 2014 года, подписанный им и Виктором Медведчуком, согласно которому Донецкая и Луганская области должны войти в состав России как "края с широкой автономией".

Сам Нестор Шуфрич утверждает, что власти "увидели госизмену" в депутатских запросах об обстоятельствах похищения судьи Чауса во время президентства Петра Порошенко.