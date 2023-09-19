Украинцы должны сами решать, проводить ли им выборы, – сенатор США (видео)

Сенатор-демократ Марк Келли возразил своему коллеге Линдси Грэму, который настаивает на проведении президентских выборов в Украине в следующем году.

Сенатор от штата Аризона Марк Келли (Демократическая партия) посетил Киев и высказал свое мнение касательно проведения выборов в Украине во время войны. Об этом пишет "Радио Свобода" 18 сентября.

Политик считает, что решение о проведения выборов должны принимать сами украинцы.

"Один из моих коллег призвал к выборам. Ладно, я думаю, что это должно быть решение украинского народа, украинского правительства, украинского президента. Ну, это мое мнение", – сказал Келли.

Американский сенатор также отметил, что посетил Киев, чтобы выяснить, в какой помощи украинская армия нуждается сегодня и в ближайшие месяцы. По словам политика, он хотел понять, достаточно ли у Киева оружия.

"Я собираюсь убедиться, что у Украины есть то, что ей нужно для успеха. И приехал, чтобы лучше понять, что работает, что нет", — сказал Марк Келли.

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Напомним, 24 августа американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве заявил, что в 2024 году в Украине должны состояться выборы. По словам политика, выборы должны состояться даже несмотря на российское вторжение в Украину.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 сентября отметил, что в Украине могут состояться президентские выборы в 2024 году, однако для этого необходима помощь международных партнеров.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября заявил, что готов провести выборы в Украине в следующем году, однако организовать их будет сложно по ряду обстоятельств. Украинский лидер назвал три условия, при которых это возможно.