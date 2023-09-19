"Ждет с нетерпением": Байден хочет лично услышать от Зеленского о ситуации на фронте, — Белый дом

По словам представителя администрации Джона Кирби, встреча политиков будет проходить в "критически важное" время, ведь ВСУ добиваются успехов в рамках контрнаступления, а РФ обращается за помощью к странам-изгоям.

Президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы узнать лично о ходе контрнаступления ВСУ. Об этом заявил представитель Белого дома, координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Байдена интересует оценка Зеленского того, что происходит на поле боя в Украине.

Кроме того, как отметил Кирби, президент США также хочет заверить украинского лидера в том, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину. И украинцы не должны в этом сомневаться.

Представитель Белого дома заявил, что встреча политиков будет проходить в "критически важное" время. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают добиваться успехов в своем контрнаступлении. Теперь России приходится обращаться к другим странам-изгнанникам за помощью. Международное сообщество объединилось, чтобы поддержать Украину.

Кирби отметил, что Зеленский во время визита в Вашингтон также планирует посетить Конгресс США.

"Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от Президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", — сказал американский чиновник.

Он также заявил, что Зеленский постоянно публично и в частном порядке выражал благодарность Штатам за их поддержку Украине и ее Вооруженным силам.

Напомним, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк с "четким предложением". По словам главы государства, главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны. ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.