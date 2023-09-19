Рамзан Кадыров и его окружение являются лидерами Чечни по количеству кровных врагов, — эксперт

У Кремля, пока есть Путин, достаточно ресурсов, чтобы убедить кадыровскую элиту в необходимости сохранения признаков стабильности.

В случае смерти Рамзана Кадырова изменится сама модель отношений Москвы и Грозного. Наладить ее аналогичным способом не получится, кого бы ни объявили наследником. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Новый Кадыров для Кремля. Где Москва будет искать нового лидера для Чечни" рассказал обозреватель "Кавказ Центра" Вадим Дубнов.

Эксперт объясняет, что послевоенный контракт Кадырова основан на его эксклюзивности для Москвы, он общался с Путиным напрямую, и хотя со временем эта льгота угасала, она оставалась основополагающей. Без Кадырова ее не будет ни с кем, кто бы ни был назначен наследником.

"Финансовый и силовой ресурс будут поделены между Москвой и Грозным и внутри Грозного так, чтобы не слишком нарушать баланс и не давать сигнала для неизбежного брожения снизу. А оно начнется непременно, поскольку очаги былого романтизма, чиновничьих обид, кровной мести (а по количеству кровников Кадыров и его команда в Чечне чемпионы) никуда не делись, и они начнут тлеть. Те, кто сейчас при Кадырове, это понимают, и они будут продолжать политику внутреннего и внешнего симбиоза, и, думается, достаточно долгое время это у них будет получаться", — говорит Дубнов.

Напомним, слухи о плохом состоянии здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова появляются уже не впервые. Еще в начале марта 2023 года начали говорить о тяжелой болезни политика. Тогда Кадыров исчез на некоторое время из публичного пространства. В июле чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов сообщил, что политик находится при смерти из-за отказа почек. Новый виток слухов спровоцировало долгое отсутствие Кадырова в публичной плоскости и информация о якобы его пребывании в одной из московских правительственных клиник. Ситуацию подогрели и многочисленные элитные авто с регистрацией в Чечне, заехавшие на территорию медицинского учреждения. По непроверенным слухам, которые распространяются в социальных сетях, Кадырову проводили операцию по трансплантации почки, но она не прижилась.

Больше читайте в материале Фокуса "Новый Кадыров для Кремля. Где Москва будет искать нового лидера для Чечни".