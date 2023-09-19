Новый Кадыров для Кремля. Где Москва будет искать нового лидера для Чечни

Смерть президента Чеченской республики Рамзана Кадырова может как дестабилизировать ситуацию в регионе, так и быть выгодной Кремлю. Именно в войне кремлевских группировок просматривается причина ухудшения здоровья лидера Чечни. Фокус узнавал, чего стоит ждать Чечне в случае смерти Кадырова сейчас.

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Слухи о плохом состоянии здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова появляются уже не впервые. Еще в начале марта 2023 года начали говорить о тяжелой болезни политика. Тогда Кадыров исчез на некоторое время из публичного пространства. В июле чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов сообщил, что политик находится при смерти из-за отказа почек. Новый виток слухов спровоцировало долгое отсутствие Кадырова в публичной плоскости и информация о якобы его пребывании в одной из московских правительственных клиник. Ситуацию подогрели и многочисленные элитные авто с регистрацией в Чечне, заехавшие на территорию медицинского учреждения. По непроверенным слухам, которые распространяются в социальных сетях, Кадырову проводили операцию по трансплантации почки, но она не прижилась.

Ни в одном из своих публичных обращений Кадыров не подтверждал факт проблем со здоровьем. Так же не было никакой информации о преемственности власти в регионе, в случае его смерти. Хотя, в марте 2023 года, как только появились такие слухи, его старшему сыну Адаму устроили личную аудиенцию с Путиным. К тому же это мероприятие имело мощную информационную поддержку в российских федеральных СМИ.

Рамзан Кадыров значительно поправился по сравнению с 2022 годом. Это может указывать на стремительные изменения его здоровья Фото: Скриншот Рамзан Кадыров значительно поправился по сравнению с 2022 годом. Это может указывать на стремительные изменения его здоровья Фото: Соцсети

Фокус уже исследовал тему протестных настроений в Чечне, когда начали появляться первые слухи о проблемах со здоровьем Кадырова. В то же время, в СМИ стали все чаще упоминать о его сыновьях. Некоторые аналитики пытались моделировать ситуацию, смогут ли потомки Кадырова удержать власть в регионе.

"Я бы пока не спешил верить в фатальность сведений о здоровье Кадырова, поскольку слухи пока основываются, по сути, на одном источнике, и пока это больше информационный шум. Но если рассуждать теоретически заранее, то я думаю, что у Кремля, пока есть Путин, достаточно ресурсов, чтобы убедить кадыровскую (или посткадыровскую элиту) в необходимости сохранения признаков стабильности. Дело в том, что без Кадырова меняется сама модель отношений Москвы и Грозного", — говорит Фокусу обозреватель "Кавказ Центра" Вадим Дубнов.

Какова система власти Кадырова

Чечня является довольно закрытым в информационном плане регионом. Вся вертикаль и горизонталь власти построена вокруг родственников и односельчан Кадырова. Иными словами, это классическая модель средневековых кавказских тейпов. Все они вращаются вокруг бюджетных схем и распределения ресурсов.

"Кадыров является авторитарным лидером, вокруг него построена вся власть в регионе. Это даже классическая диктатура. Надо понимать, что Кадыров не один, а еще и кланы, то есть тейпы, вокруг него. Кланы сделают все, чтобы сохранить власть на существующей ситуации", — объясняет Фокусу директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Старшего сына Кадырова уже привозили на аудиенцию к Владимиру Путину. Некоторые обозреватели видят в нем нового лидера Чечни Фото: Getty Images

По его словам, смерть Кадырова станет дестабилизирующим фактором для Чечни, но в среднесрочной, а не краткосрочной перспективе. Дестабилизация произойдет когда часть тейпов останутся недовольными распределением власти в случае смерти Кадырова, и начнут апеллировать к Кремлю.

"Рамзан Кадыров имеет неоспоримую власть и авторитет в Чечне, именно он после смерти отца возглавил войну и привел ее к завершению. Мы уже видели, что сына Кадырова Ахмата возили в Кремль, для так называемых церемониальных процедур с Путиным. Власть в Чечне это фактически наследственная монархия, которая легитимизирована Кремлем под видом выборов там", — говорит эксперт.

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Вадим Дубнов объясняет, что послевоенный контракт Кадырова основан на его эксклюзивности для Москвы, он общался с Путиным напрямую, и хотя со временем эта льгота угасала, она оставалась основополагающей. Без Кадырова ее не будет ни с кем, кто бы ни был назначен наследником.

"Финансовый и силовой ресурс будут поделены между Москвой и Грозным и внутри Грозного так, чтобы не слишком нарушать баланс и не давать сигнала для неизбежного брожения снизу. А оно начнется непременно, поскольку очаги былого романтизма, чиновничьих обид, кровной мести (а по количеству кровников Кадыров и его команда в Чечне чемпионы) никуда не делись, и они начнут тлеть. Те, кто сейчас при Кадырове, это понимают, и они будут продолжать политику внутреннего и внешнего симбиоза, и, думается, достаточно долгое время это у них будет получаться", — говорит эксперт.

Смерть Кадырова может быть выгодна Кремлю

Вместе с тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что ухудшение состояния здоровья Кадырова может быть следствием борьбы кремлевских группировок. Именно влияние, которое имеет чеченский лидер, является объяснением систематического влияния на его состояние. Поэтому возможная смерть Кадырова может повлиять на внутриполитические расклады в России и к ослаблению одной из группировок в Кремле, которые воюют между собой.

"То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые говорят о том, что вообще власть на России является крайне хрупкой и поход Пригожина как раз это доказал", — рассказал Данилов в эфире национального телемарафона.

Армия Кадырова ориентируется исключительно на его личность, хоть и формально подчиняется властным силовым структурам Фото: Открытые источники

Политический эксперт Ярослав Макитра отмечает, что та модель правления, которую ввел в Чечне Кадыров не выращивает элит для замены, но это не значит, что кто-то из его семьи не попытается взять власть. С другой стороны, это может спровоцировать конфликт между чеченскими кланами. Однозначно можно говорить, что смерть Кадырова не развалит здесь систему управления, которая есть сейчас, в Кремле смогут стабилизировать ситуацию. При этом он обращает внимание, что живой Кадыров является не менее опасным для Кремля, чем мертвый.

"Однако, здесь другая ситуация, ведь живой Кадыров несет тоже угрозу Кремлю. Мы отмечаем, что в России после мятежа Пригожина, проходят зачистки любых потенциальных сил, которые могут спровоцировать дестабилизацию. Кадыров имел близкие контакты с Пригожиным, он также имеет амбиции, а главное — армию, которая ориентируется только на него. Сюда надо добавить амбиции и инициативы на мусульманский мир за пределами России. Поэтому здесь интересная ситуация, которую сложно оценить однозначно", — говорит он Фокусу.

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