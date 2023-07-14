Путин против армии. Кремль начал зачистку генералов, которые потеряли доверие

За два дня российское командование потеряло сразу двух старших офицеров — генерал-лейтенанта Олега Цокова безвозвратно, а генерал-майора Ивана Попова с громким политическим скандалом, который продолжает набирать обороты. Фокус узнавал, что стало причиной конфликта среди российской военной элиты и какие последствия это будет иметь на ходе войны в Украине.

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12 июля стало известно об отставке командующего 58 общевойсковой армией РФ генерал-майора Ивана Попова. Традиционно для РФ решение не было официально объявлено, оно появилось в тематических околовоенных пабликах.

Известно, что решение об увольнении принял лично начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, после личного доклада Попова. В своем докладе генерал обращал внимание на необходимость ротации и состояния российских войск на переднем крае украинского контрнаступления.

Впоследствии в сети появилось обращение Попова, на котором он объясняет сложившуюся ситуацию. По его мнению, руководство увидело в нем угрозу и решило от него избавиться.

"Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было или промолчать и сказать то, что они хотели услышать. Или назвать вещи своими именами....Высказал это на самом высоком уровне, откровенно, очень жестко. В связи с этим старшие начальники почувствовали во мне какую-то опасность и за один день снарядили приказ министру обороны, издали распоряжение и от меня избавились", — говорится в обращении генерала.

Стоит обратить внимание, что первым обращение Попова опубликовал именно депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В прошлом Гурулев сам командовал 58 армией (2012-2016 годы). Примечательно, что слова Попова подаются, как обращение к боевым товарищам, материал создавался исключительно для внутреннего потребления без дальнейшего распространения.

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак является приближенным лицом Путина и координирует рабочую группу так называемой "СВО"

В ответ на поступок Гурулева, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что его коллега устроил политическое шоу, поскольку обращение было сделано для внутреннего использования.

"Совесть Ивана чиста. Такими командирами родина может гордиться. Армия была и остается вне политики", — написал он в Телеграм.

Отметим, что Турчак является координатором рабочей группы по так называемой "СВО", в СМИ его называют представителем "группы Кириенко-Ковальчука", куда также входят премьер-министр Михаил Мишустин и соучредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Напомним, 58 армия ведет боевые действия в оккупированной РФ Запорожской области.

Кто ликвидировал генерала Цокова

Кроме Попова, ряды старшего военного руководства потеряли еще одного генерала. 11 июля в результате ракетного удара по запасному командно-штабному пункту в Бердянске был ликвидирован генерал-лейтенант Олег Цоков. Генерал командовал "ельнинской" 144 гвардейской мотострелковой дивизией, которой в свое время руководил Герасимов. Дивизия входит в состав 20 общевойсковой армии, которая была замечена на востоке Украины. До полномасштабного вторжения в Украину, начальником штаба армии был генерал-полковник Михаил Теплинский, который сейчас является командующим всей российской оккупационной военной группировки.

Командный пункт размещался в гостинице "Дюна", вполне прогнозируемо, что кроме Цокова там размещались и другие офицеры высокого уровня.

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По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, есть информация, что ракетный удар по гостинице "Дюна" произошел в результате контролируемой утечки информации с российской стороны. А первоочередной целью был именно Попов, а не Цоков.

"Что касается Цокова, то есть информация, что это была контролируемая утечка информации, его целью была именно ликвидация Попова. Из-за того, что это не удалось сделать, его решили отстранить. Я думаю, в будущем стоит ждать дальнейшей компрометации Попова, вплоть до уголовного преследования", — говорит он Фокусу.

По словам председателя комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-полковника Андрея Картаполова, сейчас Суровикин "отдыхает пока и недоступен" Фото: Открытые источники

Фокус уже рассказывал, что попытка военного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" против военного руководства РФ вызвала кадровые чистки в российской армии. Последние события указывают, что чистки переросли в откровенные репрессии против генералов.

До сих пор неизвестна судьба заместителя командующего российской группировки в Украине генерал армии Сергея Суровикина, который был арестован еще в конце июня 2023 года. Никакой официальной информации от Минобороны РФ или других силовых структур не поступает. 12 июля российские СМИ опубликовали комментарий председателя комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-полковника Андрея Картаполова, в котором он сообщил, что Суровикин "отдыхает пока и недоступен".

По информации разведки Великобритании, Валерий Герасимов уже нашел замену Суровикину на его должности. 11 июля, во время доклада, начальник Генштаба впервые появился с генерал-полковником Виктором Афазаловым, который является заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Афазалов более четырех лет занимает свою должность, но публично появился чуть ли не впервые.

Путин боится мятежа генералов

Полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев объясняет Фокусу, что мятеж Пригожина не был организован им самостоятельно, он не имеет для этого соответствующего опыта и навыков. Поэтому в Кремле сейчас наказывают всех тех, кто мог ему в этом помочь.

"Мы наблюдаем определенные тенденции в российском военном обществе, армия не имеет никаких успехов, количество недовольных растет, начинается поиск крайних. На армию сейчас давят политические решения, именно этим можно объяснить такое количество старших офицеров на линии боевого соприкосновения — их задача мотивация войска", — говорит он.

Генерал Попов уже прошел путь от элиты российской армии до "паникера и шантажиста"

"Путин боится военной оппозиции, поэтому сыграл на опережение, чтобы не появились новые генералы Рохлин или Лебедь. Ситуация с ликвидацией Цокова и отстранением Попова указывают на момент кадровых чисток и репрессий. Кремль пытается избавиться от офицеров с большими звездами на погонах. До сих пор неизвестна судьба Суровикина, он даже не появился на день рождения к своей дочери", — добавляет Снегирев.

По словам Селезнева, количество недовольных будет увеличиваться и в дальнейшем, ни Шойгу, ни Герасимов не имеют большой поддержки в армии, ведь не могут защитить ее от политического давления Кремля. Закономерно, что чем больших успехов будут достигать Силы обороны Украины, тем больше этот конфликт будет разгораться. И речь даже не идет об освобожденных территориях, достаточно лишь уничтожения тыловых складов, пунктов управления и резервов российской армии.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что пока сложно оценивать как отразится на фронте репрессии против российских командиров. Но на сегодня, российская армия уже находится в состоянии дезорганизации управления, а среди командования распространяются нестабильные морально-волевые настроения.

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