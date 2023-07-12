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Нашли замену: в британской разведке назвали причину отстранения Суровикина

Сергей Суровикин
Фото: КоммерсантЪ | Суровикин мог быть отстранен после мятежа ЧВК "Вагнер"

По информации аналитиков, Валерий Герасимов впервые появился на телевидении вместе с Виктором Афазаловым, который является заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Это указывает на вероятное отстранение Сергея Суровикина с должности.

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Начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов впервые появился на телевидении после неудавшегося мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников 24 июня 2023 года. Вместе с ним выступил и Виктор Афзалов. Об этом говорится в отчете британской разведки от 11 июля.

По видеосвязи Герасимов информировал начальника штаба Воздушно-космических сил России, генерал-полковника Виктора Афзалова.

Как известно, Афзалов находится на посту как минимум четыре года, но это, вероятно, его первое публичное появление с Герасимовым. Генерал-полковник является заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина.

Важно отметить, что местонахождение Суровикина на данный момент остается неизвестным. В условиях повышения общественного авторитета Афзалова гипотеза об отстранении Суровикина становится все более реальной.

Суровикин мог быть отстранен после мятежа ЧВК "Вагнер" Fullscreen
Суровикин мог быть отстранен после мятежа ЧВК "Вагнер"

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля впервые прокомментировал военный мятеж ЧВК "Вагнер", организованный Евгением Пригожиным. Глава ведомства заявил, что план Пригожина провалился из-за того, что "личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу".

Также 5 июля британская разведка обратила внимание, что после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" из публичного поля пропали российские военачальники — заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин и заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров.