Ахмат вместо Рамзана. Готовится ли смена Кадырова и ждать ли протестов в Чечне

Слухи о болезни Рамзана Кадырова и встреча его старшего сына Ахмата с Владимиром Путиным, а также недавний скандал вокруг строительства мечети в Москве и угрозы чеченских военных воевать с русскими привели к разговорам о возможной замене главы Чечни. Фокус разбирался, действительно ли готовится ли смена лидера Чечни.

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В чеченском городе Гудермес 28 марта обстреляли отделение полиции и убили двух мужчин. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на место происшествия с одетым в бронежилет 15-летним сыном Адамом. В Telegram-канале Кадырова появилось видео, где силовики бросают к ногам Кадырова и его сына тела двух мужчин.

По словам главы Чечни, правоохранители и спецслужбы отработали оперативные данные о двух преступниках в частном секторе Гудермеса. Им предложили сдаться, но в ответ началась стрельба, полетела граната, в результате подозреваемых уничтожили.

Неспокойно было и в соседней Ингушетии, где неизвестные обстреливали отделения полиции. Пришлось даже объявить контртеррористическую операцию (КТО). РосСМИ писали о гибели трех полицейских и восьми раненых.

Параллельно в Москве уже месяц идут протесты против строительства самой большой на постсоветском пространстве мечети у Святого Озера в Косино-Ухтомском районе. Недавно воюющие в Украине кадыровцы сделали резонансное заявление — захотели пойти войной на демонстрантов.

"Если вы против воли Всевышнего, мы будем воевать и с вами. Нам без разницы против кого воевать", — говорил один из боевиков. А чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что протестующих русских нужно мобилизовать и отправить с автоматами в Украину. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин перенес строительство мечети — нашли участок возле метро "Косино".

Глава партии "Яблоко" в Дагестане Альберт Эседов в общении с изданием "Кавказ.Реалии" заявил, что данный шаг был не более, чем провокацией. Первыми события вокруг мечети осветили журналисты федерального православного телеканала "Спас". И сразу после него на митинг вышли противники строительства.

"А вместе с ними и те, кто, видимо, решил разбавить тему национальным вопросом. Наверное, правоохранительные органы должны как-то среагировать на провокацию, чего пока не происходит", – добавил Эседов.

Как Рамзан Кадыров создает перед Путиным образ "сильного человека"

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на демонстративную расправу над стрелками в Гудермесе. Кадыров боится потерять лояльность Владимира Путина и хочет поддерживать впечатление о себе как о "сильном человеке".

Рамзан Кадыров стремится доказать президенту России способность подавить любые попытки сопротивления в Чечне Фото: ТАСС

Рамзан Кадыров стремится доказать президенту России способность подавить любые попытки внутреннего сопротивления в республике и нестабильность в Чечне рассматривает как риск утратить благосклонность Путина, подчеркивают эксперты.

Обозреватель "Эхо Кавказа" в Чехии Вадим Дубнов в комментарии Фокусу выразил сомнения в наличии протестного потенциала в Чечне. В республике удалось почти полностью подавить подполье.

"В Гудермесе вряд ли действовали боевики, это больше похоже на вооруженную бытовуху, традиционную не только для Чечни. Тем более, Гудермес — вотчина Кадыровых. Мне не кажутся сколь-нибудь актуальными варианты передачи власти в Чечне. Речь, скорее, идет о некоем поощрении Кадырова Кремлем, который вовремя дистанцировался от вагнеровских сюжетов, поскольку у них с Пригожиным разные задачи. Для Пригожина война — это способ укрепить свои позиции в элите, расширив роль в окружении Путина. Для Кадырова место в элите не важно, она ему враждебна", — полагает аналитик.

Рамзан Кадыров, по мнению эксперта по Центральной и Восточной Европе Ивана Преображенского, боялся появиться в Москве после назначения Валерия Герасимова командующим войной в Украине.

Рамзан Кадыров Фото: ТАСС Евгений Пригожин Фото: Коммерсантъ

Рамзан Кадыров, по словам Преображенского, сначала уехал в Дубай и после этого дал команду отправить к Путину сына Ахмата. "Потом Кадыров уже лично приехал, обо всем договорился и начал поддерживать Генеральный штаб ВС РФ", — говорит он.

Преображенский проводит различие между Кадыровым и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным — первый стал ближе к Минобороны РФ, а второй — только хочет этого, но его в систему не берут.

Болезнь Рамзана Кадырова: реальность или отвлечение внимания?

В конце февраля — начале марта стала популярной тема здоровья Рамзана Кадырова. 21 февраля он пропустил послание Федеральному собранию от Путина. А 3 марта старший сын главы Чечни — 17-летний Ахмат отправляется на личную встречу с президентом в сопровождении советника президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева.

Немецкий таблоид Bild написал о больных почках Рамзана Кадырова и прилетавшем в Грозный враче нефрологического отделения больницы "Бурджил" в Абу-Даби. Российско-израильский бизнесмен, бывший совладелец НК "ЮКОС" Леонид Невзлин со ссылкой на свои источники говорил, что Кадыров не доверяет российским врачам, и у него на это есть основания.

"Мои источники говорят, что почки — симптом отравления, и именно этого боится Кадыров, который слишком много нажил врагов среди генералов, имеющих доступ к разработкам ГРУ", — утверждает Невзлин.

Версию о возможном отравлении подхватили российские конспирологи. Тем более, что в феврале Рамзан Кадыров рассказывал о попытке отравления его помощника, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Чеченскому генерал-майору полиции 8 февраля вручили письмо, пропитанное ядом.

Вадим Дубнов говорит Фокусу, что тема здоровья Кадырова — довольно спекулятивная, ведь источники этой информации — ангажированы либо не имеют доступа к реальной информации, а мнения основаны исключительно на визуальной информации.

"Как Ахмед Закаев [лидер непризнаной Чеченской республики Ичкерия], на которого довольно часто ссылаются. Проблемы со здоровьем возможны, но пока ничего не говорит об их фатальности, они достоверны не более, чем слухи о скором летальном исходе Путина", — считает эксперт.

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина обращает внимание на явный признак возможных проблем со здоровьем у Рамзана Кадырова — активное вовлечение в государственные дела его несовершеннолетних сыновей.

С июня 2022 года сыновей Кадырова часто показывают в эфире ЧГТРК "Грозный". Подростки присутствуют на многочасовых совещаниях отца, сопровождают его в протокольных визитах и на встречах с известными российскими политиками и чиновниками.

Сыновей Кадырова возили в зону боевых действий в Украине

В октябре прошлого года трех сыновей Кадырова повезли в зону боевых действий в Украине и они даже "участвовали в боях". Старшая дочь Рамзана Айшат в это время раздавала гуманитарную помощь жителям "ЛНР" и "ДНР".

По мнению аналитиков, Кадыров-старший не настолько наивен, чтобы поверить в способность 17-летнего сына получить и удержать власть в республике в ближайшем будущем.

"Ему не позволит это сделать юный возраст и закон. Во-вторых, очень сомнительно, что Москва в случае вынужденной смены власти в республике снова воспроизведет уникальную для России модель управления регионом по принципу "государство в государстве", — пишет Милашина.

Кадыров двигает детей на самый высокий уровень власти в РФ для их защиты — демонстрация высочайших гарантий неприкосновенности семьи на случай самого плохого развития событий.

17-летний сын Кадырова Ахмат на аудиенции у Владимира Путина Фото: Getty Images

"Это одна из попыток создать клан управления Чечней на случай если с ним что-либо случится. Пример он берет с монархий Персидского залива и Сирии — с клана Башара Асада, где тот удерживает власть несмотря на социальные потрясения и революции. Один член клана меняется на другого", — приводит параллель Фокусу Иван Преображенский.

Дубнов дополняет, что история с Ахматом Кадыровым — это не подготовка будущего чеченского лидера.

"Это даже не мальчик Коля Лукашенко (сын президента Беларуси Александра Лукашенко, — ред.). Это то, что для Кадырова очень важно — присвоение фактического титула барона, с легитимизацией его семейно-политического клана", — подчеркивает он.

Потенциал для протестов в Чечне: Ичкерия все дальше

Слухи о состоянии здоровья Рамзана Кадырова и медийная раскрутка его детей не говорят о подъеме протестного потенциала в Чечне и на Северном Кавказе, считают опрошенные Фокусом эксперты.

Единственный пример неповиновения властям за долгое время — призывы чеченских женщин в сентябре 2022 года выйти на митинг на площадь у мечети "Сердце Чечни" в Грозном. Портал "Кавказский узел" писал о вышедших к мечети 30-40 женщинах, но полиция заранее оцепила место встречи — несколько десятков участниц митинга задержали.

Правда, Кадыров тут же объявил о приостановке мобилизации в Чечне. "Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек. Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%", — заявлял он.

Чечня — суперполицейская и суперпрезидентская территория России. Протестные действия там либо очень краткосрочные, либо проходят с негласного согласия властей, которым надо что-то получить от Кремля, поясняет Фокусу Иван Преображенский.

"Так было с мобилизацией — когда вышли матери солдат. Их не разгоняли, а Кадыров потом сказал, что в Чечне мобилизацию проводить не будут. Набор наемников продолжился. Главное — он не допустил на территорию регулярные войска России и власть Минобороны", — говорит эксперт.

Эксперт-международник Украинского института будущего Илья Куса уверен, что Рамзан Кадыров буквально "цементирует" свой правящий клан и выстроенную за все годы систему управления.

"Дойдет ли это все до смены власти в Чечне — пока неизвестно. Как и в случае с его здоровьем — это напоминает Северную Корею. Когда ее глава Ким Чен Ын долго не появляется на публике, Сеул начинает вбрасывать информацию о его смерти. Рамзана Кадырова в последнее время не слышно. Возможно, его "задвинули" в Кремле: альтернативный силовой центр принятия решений Москве не нужен", — полагает Куса.

Москва стремится внедрять режим Кадырова не только в Чечне, но и на всем Северном Кавказе, объясняет депутат Госдумы первого созыва, социолог Игорь Яковенко.

"Путинизм терпит в Украине серьезное поражение, которое он, вполне возможно, не переживет. Но делать конкретные прогнозы, что режим может кончиться в этом или следующем году, ошибочно. Обитатели Кремля и руководство в Грозном рассчитывают на это, строя планы на годы и десятилетия вперед", – отмечает Яковенко.

Стоит напомнить, что Чечня – это дотационный регион, это прекрасно понимают ее власти. Федеральный центр РФ обеспечивает Рамзану Кадырову и его приближенным их привычный уровень жизни, говорит Фокусу политический аналитик Мария Кучеренко.

По ее словам, все протесты против центра будут безжалостно подавляться — основные элементы зачистили еще после Чеченских войн.

"Протесты женщин против частичной мобилизации в Чечне не были такими массовыми как в Дагестане. Чеченским властям неплохо удавалось скрывать информацию об этих протестах: было очень мало подтвержденной информации о дальнейшей судьбе участвовавших в митинге женщин. Важно понимать, что сам факт протеста свидетельствует о беспрецедентном недовольстве жителей Чечни мобилизацией, но одного недовольства мало. Мы должны четко сознавать, что кадыровская Чечня – это выжженная земля в вопросах прав и свобод ее населения", — отмечает эксперт.

Что касается силового блока, батальоны "Ахмат" имеют двойное подчинение – МВД, Министерству обороны РФ и управляются лично Кадыровым. По мнению Кучеренко, утверждать, что это частные армии, которые "развернут штыки" в сторону Кремля, не представляется возможным.

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