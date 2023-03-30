Рамзан Кадыров беспокоится из-за внутреннего сопротивления в Чечне, – ISW

По словам американских аналитиков, любые признаки внутренней нестабильности в регионе воспринимаются Кадыровым как риск утратить благосклонность Путина.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершил демонстративно жестокую расправу над мужчинами, стрелявшими в здание отделения полиции в Гудермесе, чтобы создать впечатление о себе как о "сильном человеке". Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 марта.

Авторы публикации отметили, что "кадыровцы" убили двух стрелков. На место происшествия прибыл Рамзан Кадыров вместе с 15-летним сыном и несколькими чеченскими чиновниками.

"Кадыров, вероятно, совершил этот демонстративный осмотр тел, чтобы улучшить свой имидж сильного человека и дать чеченцам сигнал о том, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет устранена", — говорится в отчете.

Стрельба в Гудермесе

По мнению аналитиков, глава Чечни обеспокоен возможностью внутреннего сопротивления. Он может видеть в подобных инцидентах угрозу для сохранения своей власти в республике.

Аналитики предположили, что Кадыров воспринимает любые признаки внутренней нестабильности в Чечне как риск утратить благосклонность президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что по данным ISW от 13 марта, Рамзан Кадыров предпринимает попытки продемонстрировать Владимиру Путину значимость своего региона и себя лично в политической и военной сферах России.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев 27 марта заявил, что сыновья Рамзана Кадырова получили награды "За отличие в борьбе с терроризмом". При этом заслуги 17-летнего Ахмата и 15-летнего Адама не уточняются.

Еще мы писали о том, что 16 марта Рамзан Кадыров опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем, заявив, что является "абсолютно здоровым человеком". Он утверждает, что загадочное устройство на его пальце не имеет отношения к медицине, а является электронным счетчиком молитв.