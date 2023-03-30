Рамзан Кадиров переживає через внутрішній спротив у Чечні, – ISW

За словами американських аналітиків, будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в регіоні сприймаються Кадировим як ризик втратити прихильність Путіна.

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Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зробив демонстративно жорстоку розправу над чоловіками, які стріляли в будівлю відділення поліції в Гудермесі, щоб створити враження про себе як "сильну людину". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 29 березня.

Автори публікації зазначили, що "кадировці" вбили двох стрільців. На місце події прибув Рамзан Кадиров разом із 15-річним сином та кількома чеченськими чиновниками.

"Кадиров, ймовірно, зробив цей демонстративний огляд тіл, щоб покращити свій імідж сильної людини та дати чеченцям сигнал про те, що будь-яку форму внутрішнього опору її правлінню буде усунено", — йдеться у звіті.

Стрілянина в Гудермесі

На думку аналітиків, голова Чечні стурбований можливістю внутрішнього спротиву. Він може бачити у подібних інцидентах загрозу для збереження своєї влади в республіці.

Аналітики припустили, що Кадиров сприймає будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в Чечні як ризик втратити прихильність президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, що за даними ISW від 13 березня, Рамзан Кадиров робить спроби продемонструвати Володимиру Путіну значущість свого регіону та себе особисто у політичній та військовій сферах Росії.

Міністр із національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв 27 березня заявив, що сини Рамзана Кадирова отримали нагороди "За заслуги у боротьбі з тероризмом". При цьому заслуги 17-річного Ахмата та 15-річного Адама не уточнюються.

Ще ми писали про те, що 16 березня Рамзан Кадиров спростував чутки про свої проблеми зі здоров'ям, заявивши, що є "абсолютно здоровою людиною". Він стверджує, що загадковий пристрій на його пальці не має відношення до медицини, а є електронним лічильником молитов.