"Нічого показати": Кадиров переживає через втрату прихильності Путіна, – ISW (відео)

На думку аналітиків, Володимир Путін може чинити тиск на Кадирова, щоб той збільшив кількість своїх бійців на фронті в Україні на тлі великих втрат ПВК "Вагнера".

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Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров робить спроби продемонструвати значущість свого регіону та себе особисто у політичній та військовій сфері Російської Федерації. Про це йдеться у звіті Інстинкту вивчення війни від 13 березня.

Аналітики вказали на те, що під час зустрічі з Путіним 13 березня з приводу соціально-економічних досягнень Чечні та внутрішніх подій республіки Кадиров помітно нервував.

Рамзан Кадиров розповів Путіну про діяльність чеченських бойовиків в Україні та наголосив, що чеченці сумлінно виконують накази російського президента і "прагнуть діяти до переможного кінця". У відповідь Володимир Путін визнав заслуги "кадировців" та похвалив їх лідера.

Зустріч Рамзана Кадирова та Володимира Путіна

На думку авторів звіту, напруга чеченського глави може говорити про те, що він відчуває тиск.

На цей час "кадировці" не мають значного впливу на фронті в Україні. Чеченські війська переважно намагаються наступати в районі Білогорівки Луганської області, або ж виконують функції "правоохоронців" у тилових районах окупованих українських міст.

"Таким чином, Кадиров може побоюватися, що він втрачає прихильність Путіна, тому що йому нічого показати з погляду бойових досягнень у Чечні, і, ймовірно, він сподівався виправити та зміцнити свою репутацію в ході цієї зустрічі", — підсумували експерти.

У публікації також йдеться про те, що Володимир Путін, можливо, збирається натиснути на Кадирова, щоб той збільшив кількість чеченців у зоні бойових дій в Україні на тлі великих втрат ПВК "Вагнер" та інших російських сил.

Нагадаємо, що 12 березня військовий експерт Олег Жданов заявив, що Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники ФСБ і тепер він змушений лікуватися в Берліні. За словами Жданова, інформацію не підтверджено, проте на це вказують багато фактів.

За даними Центру національного опору від 6 березня, Рамзан Кадиров вербує бойовиків із т.зв. "ДНР" у лави свого війська, оскільки хоче зміцнити своє становище у політичному просторі Росії.