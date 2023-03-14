"Нечего показать": Кадыров переживает из-за потери благосклонности Путина, – ISW (видео)

По мнению аналитиков, Владимир Путин может оказать давление на Кадырова, чтобы тот увеличил количество своих бойцов на фронте в Украине на фоне больших потерь ЧВК "Вагнер".

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предпринимает попытки продемонстрировать значимость своего региона и себя лично в политической и военной сфере Российской Федерации. Об этом говорится в отчете Инстинкта изучения войны от 13 марта.

Аналитики указали на то, что во время встречи с Путиным 13 марта по поводу социально-экономических достижений Чечни и внутренних событий республики Кадыров заметно нервничал.

Рамзан Кадыров рассказал Путину о деятельности чеченских боевиков в Украине и подчеркнул, что чеченцы добросовестно выполняют приказы российского президента и "стремятся действовать до победного конца". В ответ Владимир Путин признал заслуги "кадыровцев" и похвалил их лидера.

Встреча Рамзана Кадырова и Владимира Путина

По мнению авторов отчета, напряжение чеченского главы может говорить о том, что он ощущает на себе давление.

На данный момент "кадыровцы" не оказывают значительного влияния на фронте в Украине. Чеченские войска в основном пытаются наступать в районе Белогоровки Луганской области, либо же исполняют функции "правоохранителей" в тыловых районах оккупированных украинских городов.

"Таким образом, Кадыров может опасаться, что он теряет благосклонность Путина, потому что ему нечего показать с точки зрения боевых достижений в Чечне, и, вероятно, он надеялся исправить и укрепить свою репутацию в ходе этой встречи", — заключили эксперты.

В публикации также говорится, что Владимир Путин, возможно, собирается надавить на Кадырова, чтобы тот увеличил количество чеченцев в зоне боевых действий в Украине на фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" и прочих российских сил.

Напомним, что 12 марта военный эксперт Олег Жданов заявил, что Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники ФСБ и теперь он вынужден лечится в Берлине. По словам Жданова, информация не подтверждена, однако на это указывают многие факты.

По данным Центра национального сопротивления от 6 марта, Рамзан Кадыров вербует боевиков из т.н. "ДНР" в ряды своего войска, так как хочет укрепить свое положение в политическом пространстве России.