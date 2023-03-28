Синів Рамзана Кадирова нагородили "за боротьбу з тероризмом": їм ще немає 18 років (фото)

Нагороди дітям глави республіки вручали чеченські топ-силовики. Адам Кадиров прославився порушенням законів ОАЕ — він катався на машині в Дубаї.

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Синам чеченського голови Рамзана Кадирова, 17-річному Ахмату та 15-річному Адаму, видали нагороди "За відмінну боротьбу з тероризмом". Про це повідомив 27 березня у Telegram міністр національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв.

"Дорогі брати Ахмат і Адам Кадирови нагороджені пам'ятними нагрудними знаками МВС по Чеченській Республіці "За відмінну боротьбу з тероризмом". Вони є гідними представниками свого роду і високо вшановують пам'ять свого великого дідуся Ахмата-Хаджі Кадирова", — сказав він.

За яку конкретно справу Кадировим видали таку нагороду, не уточнюється.

Провладне видання "Чечня сьогодні" зазначає, що відзнаки дітям глави республіки вручали міністр внутрішніх справ Чечні Руслан Алханов і начальник управління Росгвардії у Чечні Шаріп Делімханов.

Неповнолітні сини Кадирова Алі та Адам каталися на машині в Дубаї

"Вони привітали Ахмата та Адама з нагородами, а також зазначили, що Ахмат-Хаджі Кадиров міг би пишатися ними", — зазначили журналісти.

ЗМІ у лютому писали, що неповнолітні сини Кадирова Алі та Адам каталися на машині в Дубаї. Вони порушили закони Об'єднаних Арабських Еміратів, у цій країні керувати авто можна з 18 років.

Нагородження в Чечні: хто ще отримав відзнаку за боротьбу з тероризмом?

Рамзана Кадирова також нагороджено знаком "За відмінну боротьбу з тероризмом" у листопаді 2015 року. Глава Чечні має звання генерал-майора поліції.

Цю ж нагороду у липні 2019 року отримала рідна тітка Рамзана Кадирова, мати голови адміністрації Шалінського району Умані Ібрагімова.

Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов тоді говорив, що Ібрагімова "завжди мужньо та стійко переносила всі тяготи життя". Чиновник називав її "еталоном істинної чеченки та мусульманки".

"Умані Несіївна виростила гідного сина Турпал-Алі Ібрагімова, який з перших днів працює на благо республіки в команді, заснованій першим президентом Чеченської республіки, героєм Росії Ахмат-хаджі Кадировим", — говорив Даудов.

Що саме зробила тітка Рамзана Кадирова для боротьби з тероризмом, не повідомили.

У вересні 2019 року двох співробітників ДПС нагородили знаком "За відмінність у боротьбі з тероризмом". Силовики застрелили 18-річного Усмана Азієва, який нібито стріляв у правоохоронців.

Нагадаємо, що 16 березня Рамзан Кадиров доводив, що він — "абсолютно здорова людина". Чутки про проблеми зі здоров'ям глави республіки пішли через те, що він носить на руці "електронний лічильник молитов".

Український військовий експерт Олег Жданов 12 березня сказав, що Кадирова могли отруїти працівники ФСБ. Жданов сказав, що чеченський лідер нібито лікується у Берліні.