Сыновей Рамзана Кадырова наградили "за борьбу с терроризмом": им еще нет 18 лет (фото)

Награды детям главы республики вручали чеченские топ-силовики. Адам Кадыров прославился нарушением законов ОАЭ — катался на машине в Дубае.

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Сыновьям чеченского главы Рамзана Кадырова, 17-летнему Ахмату и 15-летнему Адаму выдали награды "За отличие в борьбе с терроризмом". Об этом сообщил 27 марта в Telegram министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

"Дорогие братья Ахмат и Адам Кадыровы удостоены памятных нагрудных знаков МВД по Чеченской Республике "За отличие в борьбе против терроризма". Они являются достойными представителями своего рода и высоко чтят память своего великого дедушки Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал министр.

За какое конкретно дело Кадыровы удостоились такой награды, не уточняется.

Провластное издание "Чечня сегодня" отмечает, что знаки отличия детям главы республики вручали министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов.

Несовершеннолетние сыновья Кадырова Али и Адам катались на машине в Дубае

"Они поздравили Ахмата и Адама с наградами, а также отметили, что ими по праву гордился бы Ахмат-Хаджи Кадыров", — отметили журналисты.

СМИ в феврале писали, что несовершеннолетние сыновья Кадырова Али и Адам катались на машине в Дубае. Они нарушили законы Объединенных Арабских Эмиратов, в этой стране управлять авто можно с 18 лет.

Награждения в Чечне: кто еще получил знак отличия за борьбу с терроризмом?

Рамзан Кадыров также был награжден знаком "За отличие в борьбе с терроризмом" в ноябре 2015 года. Глава Чечни имеет звание генерал-майора полиции.

Эту же награду в июле 2019 года получила родная тетя Рамзана Кадырова, мать главы администрации Шалинского района Умани Ибрагимова.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов тогда говорил, что Ибрагимова "всегда мужественно и стойко переносила все тяготы жизни". Чиновник называл его "эталоном истинной чеченки и мусульманки".

"Умани Несиевна вырастила достойного сына Турпал-Али Ибрагимова, который с первых дней трудится на благо республики в команде, основанной первым президентом Чеченской республики, героем России Ахмат-хаджи Кадыровым", — говорил Даудов.

Что именно сделала тетя Рамзана Кадырова для борьбы с терроризмом, не сообщили.

В сентябре 2019 года двух сотрудников ДПС наградили знаком "За отличие в борьбе с терроризмом". Силовики застрелили 18-летнего Усмана Азиева, который якобы стрелял по правоохранителям.

Напомним, что 16 марта Рамзан Кадыров доказывал, что он — "абсолютно здоровый человек". Слухи о проблемах со здоровьем главы республики пошли из-за того, что он носит на руке "электронный счетчик молитв".

Украинский военный эксперт Олег Жданов 12 марта сказал что Кадырова могли отравить работники ФСБ. Жданов сказал, что чеченский лидер якобы лечится в Берлине.