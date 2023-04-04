"Кадыровцы" угрожают войной москвичам, выступившим против строительства мечети (видео)

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, "землю русскую" якобы нужно защищать в Украине, а все митинги против строительства мечети — провокация.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 апреля назвал трусами и провокаторами россиян, которые выступили против строительства мечети на священном для православных месте. По его словам, все защитники "земли русской" должны взять автоматы и пойти воевать в Украину. Об этом он написал у себя в Telegram.

"Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом!" — написал Кадыров.

Он также отметил, что митинги, которые устроили несогласные с местом строительства мечети москвичи, являются провокацией.

"Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам", — написал Кадыров.

Кроме того, в сети распространяется видео, на котором, как утверждается, "кадыровцы" заявили, что будут воевать с теми, кто против строительства мечети в Москве. По их словам, несогласные – разжигают межнациональную рознь в России, а потому должны быть либо посажены под арест, либо "уничтожены".

"Мы предупреждаем вас! Если вы против воли Всевышнего, мы будем воевать и с вами. Нам без разницы против кого воевать", — сказано в ролике.

В Москве россияне вышли на митинг против строительства мечети, однако "кадыровцы" начали угрожать им войной.

Скандал вокруг строительства Мечети в Москве

Как пишут российские СМИ, еще с февраля в столице РФ обсуждают строительство самой большой в Европе мечети в Косино-Ухтомском районе. Место находится рядом с храмом РПЦ и Святым озером, которое почитают местные верующие.

Сообщается, что против строительства мечети выступили тысячи людей, среди которых боец ММА Максим Дивнич, а также российские военные-оккупанты, воюющие против Украины. Кроме того, некий мужчина даже закопал свиную голову на месте строительства мечети, однако его в скором задержали силовики.

Напомним, что москвичи выходили на молебен против строительства Мечети в столице РФ еще 12 марта. Участники молебна говорили, что в новую мечеть будут стекаться беженцы и мигранты, что ухудшит криминальную обстановку. Однако заместитель верховного муфтия заявил о том, что мечеть в Москве необходима катастрофически, так как в российской столице проживает уже более миллиона мусульман.