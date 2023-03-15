Скандал в России: на "святом православном месте" построят гигантскую мечеть (видео)

Участники молебна уверены, что в новую мечеть будут стекаться беженцы и мигранты, что ухудшит криминальную обстановку. Однако заместитель верховного муфтия заявил о том, что мечеть в Москве необходима катастрофически, так как в российской столице проживает уже более миллиона мусульман.

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В Москве в воскресенье, 12 марта, местные жители собрались на молебен против постройки крупнейшей в РФ мечети. Видео с места событий опубликовал российский телеканал "Спас".

Под предводительством епископа люди совершили молебен в московском храме в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" на Святом озере. Они опасаются, что на месте православного храма вскоре построят мусульманскую святыню.

Причем, больше всего негатива у москвичей вызывает не конфликт между конфессиями, а то, что район "наводнят мигранты". Несколько женщин, опрошенных журналистами на месте проведения молебна, негативно относятся к мусульманам из-за культурных различий. Но большинство боится именно притока мигрантов и "ухудшения криминогенной обстановки", которое якобы за этим последует.

На этом месте действительно планируется сооружение мечети, которая способна вместить от 40 до 60 тысяч человек. РосСМИ пишут, что сооружение станет самой крупной мечетью среди тех, которые построены в СНГ.

Невзирая на протесты со стороны представителей православных христиан, заместитель верховного муфтия заявил о том, что мечеть в Москве необходима катастрофически. Так как в столице РФ уже проживает несколько миллионов мусульман и уже существующие 4 мечети не удовлетворяют их религиозные потребности.

Также духовный представитель мусульман подчеркнул, что по поводу мечети он уже говорил с мэром Москвы Сергеем Собяниным и возражений не встретил.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в России священник развращал пятиклассника, работавшего при храме. По словам ребенка, отец Николай начал прикасаться там, где не разрешено, поэтому он рассказал об этом маме, а она обратилась в полицию.

Также мы писали о том, что в начале марта СБУ задержала священника, собиравшего данные для ФСБ. Прессслужба СБУ сообщила, что священнослужитель сдавал размещение и данные военнослужащих. В храме правоохранители обнаружили пророссийские книги.