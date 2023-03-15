Скандал у Росії: на "святому православному місці" збудують гігантську мечеть (відео)

Учасники молебню впевнені, що в нову мечеть стікатимуться біженці та мігранти, що погіршить кримінальну обстановку. Проте заступник верховного муфтія заявив про те, що мечеть у Москві необхідна катастрофічно, оскільки в російській столиці проживає вже понад мільйон мусульман.

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У Москві в неділю, 12 березня, місцеві жителі зібралися на молебень проти спорудження найбільшої в РФ мечеті. Відео із місця подій опублікував російський телеканал "Спас".

Під проводом єпископа люди звершили молебень у московському храмі на честь ікони Божої Матері "Живоносне джерело" на Святому озері. Вони побоюються, що на місці православного храму незабаром збудують мусульманську святиню.

Причому найбільше негативу в москвичів викликає не конфлікт між конфесіями, а те, що район "наповнять мігранти". Кілька жінок, опитаних журналістами на місці проведення молебню, негативно ставляться до мусульман через культурні відмінності. Але більшість боїться саме напливу мігрантів і "погіршення криміногенної обстановки", які нібито за цим послідують.

На цьому місці справді планується спорудження мечеті, яка здатна вмістити від 40 до 60 тисяч людей. РосЗМІ пишуть, що споруда стане найбільшою мечеттю серед тих, які збудовані в СНД.

Незважаючи на протести з боку представників православних християн, заступник верховного муфтія заявив про те, що мечеть у Москві необхідна катастрофічно. Так як у столиці РФ вже проживає декілька мільйонів мусульман і вже існуючі 4 мечеті не задовольняють їхні релігійні потреби.

Також духовний представник мусульман наголосив, що з приводу мечеті він уже говорив із мером Москви Сергієм Собяніним і заперечень не зустрів.

Нагадаємо, у березні 2023 року стало відомо, що в Росії священник розбещував п'ятикласника, який працював при храмі. За словами дитини, отець Миколай почав торкатися там, де не дозволено, тому він розповів про це мамі, а вона звернулася до поліції.

Також ми писали про те, що на початку березня СБУ затримала священника, який збирав дані для ФСБ. Пресслужба СБУ повідомила, що священнослужитель здавав розміщення та дані військовослужбовців. У храмі правоохоронці виявили проросійські книги.