У РФ священник розбещував п'ятикласника, який працював при храмі, — росЗМІ

За словами дитини, отець Микола почав торкатися там, де не дозволено, тож він розповів про це мамі, а та звернулася до поліції.

Related video

В російському Омську настоятеля храму запідозрили у педофілії. Він чіплявся до дитини, яка працювала при храмі. Про це повідомляє "Baza".

П'ятикласник Паша (ім'я змінено) зіткнувся із зовсім не православною поведінкою 35-річного ієрея Миколи, коли зайшов до нього у гості. Разом вони мали піти до храму Нерукотворного образу рятівника, де хлопчик працював паламарем. Але вдома, за словами дитини, ієрей Микола почав торкатися дитини "там, де християнство забороняє".

Хлопчик розповів про це мамі, а та звернулася до поліції, де написала заяву на священнослужителя.

Тепер за такі обряди з хлопчиком священникові загрожує до 8 років. Ієрея Миколу вже затримали.

До 29 березня УПЦ МП має покинути Києво-Печерську Лавру, чиї приміщення орендувала. Договір розірвали через порушення умов користування державним майном, повідомили 10 березня у Мінкульті. З 11 березня на території заповідника проводитимуть інвентаризацію майна та обстеження технічного стану будівель і споруд.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ владика Климент заявив, що його релігійне формування не може залишити територію монастиря, бо для цього немає юридичних причин. Владика також сказав, що не розуміє, на яких умовах УПЦ МП має передати матеріальні цінності та культурну спадщину.