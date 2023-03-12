В РФ священник развращал пятиклассника, работавшего при храме, — росСМИ

По словам ребенка, отец Николай начал прикасаться там, где не разрешено, поэтому он рассказал об этом маме, а она обратилась в полицию.

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В российском Омске настоятеля храма заподозрили в педофилии. Он приставал к ребенку, работавшему при храме. Об этом сообщает "Baza".

Пятиклассник Паша (имя изменено) столкнулся с отнюдь не православным поведением 35-летнего иерея Николая, когда зашел к нему в гости. Вместе они должны были пойти в храм Нерукотворного образа спасителя, где мальчик работал пономарем. Но дома, по словам ребенка, иерей Николай начал трогать его "там, где христианство запрещает".

Мальчик рассказал об этом маме, а та обратилась в полицию, где написала заявление на священнослужителя.

Теперь за такие обряды с мальчиком священнику грозит до 8 лет. Иерей Николай уже задержан.

До 29 марта УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую Лавру, чьи помещения арендовала. Договор расторгли из-за нарушения условий пользования государственным имуществом, сообщили 10 марта в Минкульте. С 11 марта на территории заповедника будут производиться инвентаризация имущества и обследование технического состояния зданий и сооружений.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент заявил, что его религиозное формирование не может покинуть территорию монастыря, потому что для этого нет юридических причин. Владыка также сказал, что не понимает, на каких условиях УПЦ МП передать материальные ценности и культурное наследие.