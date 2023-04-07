Ахмат замість Рамзана. Чи готується зміна Кадирова i чи чекати на протести в Чечні

Чутки про хворобу Рамзана Кадирова та зустріч його старшого сина Ахмата з Володимиром Путіним, а також недавній скандал навколо будівництва мечеті в Москві та погрози чеченських воєнних воювати з росіянами призвели до розмов про можливу заміну глави Чечні. Фокус розбирався, чи справді готується зміна лідера Чечні.

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У чеченському місті Гудермес 28 березня обстріляли відділення поліції та вбили двох чоловіків. Глава Чечні Рамзан Кадиров прибув на місце події з одягненим у бронежилет 15-річним сином Адамом. У Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео, де силовики кидають до ніг Кадирова та його сина тіла двох чоловіків.

За словами голови Чечні, правоохоронці та спецслужби відпрацювали оперативні дані про двох злочинців у приватному секторі Гудермеса. Їм запропонували здатися, але у відповідь почалася стрільба, полетіла граната, внаслідок чого підозрюваних знищили.

Неспокійно було й у сусідній Інгушетії, де невідомі обстрілювали відділення поліції. Довелося навіть оголосити контртерористичну операцію (КТО). РосЗМІ писали про загибель трьох поліцейських та вісьмох поранених.

Паралельно в Москві вже місяць точаться протести проти будівництва найбільшої на пострадянському просторі мечеті біля Святого Озера у Косино-Ухтомському районі. Кадировці, які нещодавно воювали в Україні, зробили резонансну заяву — захотіли піти війною на демонстрантів.

"Якщо ви проти волі Всевишнього, ми воюватимемо і з вами. Нам не має значення проти кого воювати", — говорив один із бойовиків. А чеченський лідер Рамзан Кадиров заявив, що російських протестувальників потрібно мобілізувати та відправити з автоматами в Україну. У результаті мер Москви Сергій Собянін переніс будівництво мечеті – знайшли ділянку біля метро "Косино".

Глава партії "Яблуко" в Дагестані Альберт Еседов у спілкуванні з виданням "Кавказ. Реалії" заявив, що цей крок був не більше, ніж провокацією. Першими події довкола мечеті висвітлили журналісти федерального православного телеканалу "Спас". І одразу після нього на мітинг вийшли супротивники будівництва.

"А разом із ними і ті, хто, мабуть, вирішив порушити тему національним питанням. Напевно, правоохоронні органи мають якось зреагувати на провокацію, чого поки що не відбувається", – додав Еседов.

Як Рамзан Кадиров створює перед Путіним образ "сильної людини"

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на демонстративну розправу над стрілками у Гудермесі. Кадиров боїться втратити лояльність Володимира Путіна і хоче підтримувати враження про себе як про "сильну людину".

Рамзан Кадиров прагне довести президентові Росії здатність придушити будь-які спроби опору Чечні. Фото: ТАСС

Рамзан Кадиров прагне довести президентові Росії здатність придушити будь-які спроби внутрішнього опору в республіці та нестабільність у Чечні розглядає як ризик втратити прихильність Путіна, наголошують експерти.

Оглядач "Ехо Кавказу" у Чехії Вадим Дубнов у коментарі Фокусу висловив сумніви щодо наявності протестного потенціалу в Чечні. У республіці вдалося майже повністю придушити підпілля.

"У Гудермесі навряд чи діяли бойовики, це більше схоже на озброєну битовуху, традиційну не тільки для Чечні. Тим паче, Гудермес — батьківщина Кадирових. Мені не здаються актуальними варіанти передачі влади в Чечні. Йдеться, скоріше, про якесь заохочення. Кадирова Кремлем, який вчасно дистанціювався від вагнерівських сюжетів, оскільки у них із Пригожиним різні завдання. Для Пригожина війна — це спосіб зміцнити свої позиції в еліті, розширивши роль в оточенні Путіна. Для Кадирова місце в еліті не має значення, воно йому вороже", — вважає аналітик.

Рамзан Кадиров, на думку експерта з Центральної та Східної Європи Івана Преображенського, боявся з'явитися у Москві після призначення Валерія Герасимова командувачем війни в Україні.

Рамзан Кадиров Фото: ТАСС Євген Пригожин Фото: Коммерсантъ

Рамзан Кадиров, за словами Преображенського, спочатку виїхав у Дубай і після цього дав команду відправити до Путіна сина Ахмата. "Пізніше Кадиров вже особисто приїхав, про все домовився і почав підтримувати Генеральний штаб ЗС РФ", — говорить він.

Преображенський проводить різницю між Кадировим та засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним — перший став ближчим до Міноборони РФ, а другий — тільки хоче цього, але його в систему не беруть.

Хвороба Рамзана Кадирова: реальність чи відволікання уваги

Наприкінці лютого — на початку березня стала популярною тема здоров'я Рамзана Кадирова. 21 лютого він пропустив послання до Федеральних зборів від Путіна. А 3 березня старший син голови Чечні — 17-річний Ахмат вирушає на особисту зустріч із президентом у супроводі радника президента РФ з питань клімату Руслана Едельгерієва.

Німецький таблоїд Bild написав про хворі нирки Рамзана Кадирова і лікаря нефрологічного відділення лікарні "Бурджіл", що прилітав до Грозного в Абу-Дабі. Російсько-ізраїльський бізнесмен, колишній співвласник НК "ЮКОС" Леонід Невзлін із посиланням на свої джерела говорив, що Кадиров не довіряє російським лікарям, і у нього на це є підстави.

"Мої джерела кажуть, що нирки — симптом отруєння, і саме цього боїться Кадиров, який надто багато нажив ворогів серед генералів, які мають доступ до розробок ГРУ", — стверджує Невзлін.

Версію про можливе отруєння підхопили російські конспірологи. Тим паче, що у лютому Рамзан Кадиров розповідав про спробу отруєння його помічника, командира спецпідрозділу "Ахмат" Апти Алаудінова. Чеченському генерал-майору поліції 8 лютого вручили листа, просоченого отрутою.

Вадим Дубнов каже Фокусу, що тема здоров'я Кадирова досить спекулятивна, адже джерела цієї інформації ангажовані або не мають доступу до реальної інформації, а думки засновані виключно на візуальній інформації.

"Як Ахмед Закаєв [лідер невизнаної Чеченської республіки Ічкерія], на якого досить часто посилаються. Проблеми зі здоров'ям можливі, але це поки нічого не говорить про їхню фатальність, вони правдиві не більше, ніж чутки про швидку смерть Путіна", — вважає експерт.

Оглядач "Нової газети" Олена Мілашина звертає увагу на очевидну ознаку можливих проблем зі здоров'ям у Рамзана Кадирова — активне залучення до державних справ його неповнолітніх синів.

З червня 2022 року синів Кадирова часто показують в ефірі ЧДТРК "Грозний". Підлітки присутні на багатогодинних нарадах батька, супроводжують його у протокольних візитах та на зустрічах із відомими російськими політиками та чиновниками.

Синів Кадирова возили до зони бойових дій в Україні

Торік у жовтні трьох синів Кадирова повезли до зони бойових дій в Україні і вони навіть "брали участь у боях". Старша дочка Рамзана Айшат тим часом роздавала гуманітарну допомогу мешканцям "ЛНР" та "ДНР".

На думку аналітиків, Кадиров-старший не настільки наївний, щоб повірити у здатність 17-річного сина отримати та утримати владу в республіці в найближчому майбутньому.

"Йому не дозволить це зробити юний вік і закон. По-друге, дуже сумнівно, що Москва у разі вимушеної зміни влади в республіці знову відтворить унікальну для Росії модель управління регіоном за принципом "держава в державі"", — пише Мілашина.

Кадиров рухає дітей на найвищий рівень влади до їх захисту — демонстрація найвищих гарантій недоторканності сім'ї у разі найгіршого розвитку подій.

17-річний син Кадирова Ахмат на аудієнції у Володимира Путіна Фото: Getty Images

"Це одна зі спроб створити клан управління Чечнею на випадок, якщо з ним щось трапиться. Приклад він бере з монархій Перської затоки та Сирії — з клану Башара Асада, де той утримує владу попри соціальні потрясіння та революції. Один член клану змінюється на іншого", — наводить паралель Фокусу Іван Преображенський.

Дубнов доповнює, що історія з Ахматом Кадировим – це не підготовка майбутнього чеченського лідера.

"Це навіть не хлопчик Коля Лукашенко (син президента Білорусі Олександра Лукашенка, – ред.). Це те, що для Кадирова дуже важливо – присвоєння фактичного титулу барона, з легітимізацією його сімейно-політичного клану", – наголошує він.

Потенціал для протестів у Чечні: Ічкерія все далі

Чутки про стан здоров'я Рамзана Кадирова та медійне розкручування його дітей не говорять про підйом протестного потенціалу в Чечні та на Північному Кавказі, вважають опитані Фокусом експерти.

Єдиний приклад непокори владі за довгий час – заклики чеченських жінок у вересні 2022 року вийти на мітинг на площу біля мечеті "Серце Чечні" у Грозному. Портал "Кавказький вузол" писав про 30-40 жінок, що вийшли до мечеті, але поліція заздалегідь оточила місце зустрічі — кілька десятків учасниць мітингу затримали.

Щоправда, Кадиров відразу оголосив про зупинення мобілізації в Чечні. "Участь у бойових діях за період війни взяли 20 тисяч осіб. Чечня перевиконала "спущений план" на 254%", — заявляв він.

Чечня – суперполіцейська та суперпрезидентська територія Росії. Протестні дії там або дуже короткострокові, або проходять за негласною згодою влади, якій треба щось отримати від Кремля, пояснює Фокусу Іван Преображенський.

"Так було з мобілізацією — коли вийшли матері солдатів. Їх не розганяли, а Кадиров потім сказав, що в Чечні мобілізацію не проводитимуть. Набір найманців продовжився. Головне — він не допустив на територію регулярні війська Росії та владу Міноборони", — каже експерт.

Експерт-міжнародник Українського інституту майбутнього Ілля Куса впевнений, що Рамзан Кадиров буквально "цементує" свій керівний клан та побудовану за всі роки систему управління.

"Чи дійде це все до зміни влади в Чечні — поки невідомо. Як і у випадку з його здоров'ям — це нагадує Північну Корею. Коли її глава Кім Чен Ин довго не з'являється на публіці, Сеул починає вкидати інформацію про його смерть. Рамзана Кадирова останнім часом не чути, можливо, його "скинули" в Кремлі: альтернативний силовий центр прийняття рішень Москві не потрібен", — вважає Куса.

Москва прагне впроваджувати режим Кадирова не лише в Чечні, а й на всьому Північному Кавказі, пояснює депутат Держдуми першого скликання, соціолог Ігор Яковенко.

"Путінізм зазнає в Україні серйозної поразки, яку він, цілком можливо, не переживе. Але робити конкретні прогнози, що режим може закінчитися цього чи наступного року, помилково. Мешканці Кремля та керівництво у Грозному розраховують на це, будуючи плани на роки та десятиліття вперед", — зазначає Яковенко.

Варто нагадати, що Чечня – це дотаційний регіон, де чудово розуміють її владу. Федеральний центр РФ забезпечує Рамзану Кадирову та його наближеним їх звичний рівень життя, каже Фокусу політичний аналітик Марія Кучеренко.

За її словами, всі протести проти центру безжально придушуватимуться — основні елементи зачистили ще після Чеченських воєн.

"Протести жінок проти часткової мобілізації в Чечні не були такими масовими як у Дагестані. Чеченській владі непогано вдавалося приховувати інформацію про ці протести: було дуже мало підтвердженої інформації про подальшу долю жінок, які брали участь у мітингу. Важливо розуміти, що сам факт протесту свідчить про безпрецедентне незадоволення мешканців Чечні мобілізацією, але одного невдоволення мало. Ми маємо чітко усвідомлювати, що кадировська Чечня – це випалена земля у питаннях прав та свобод її населення", — зазначає експерт.

Щодо силового блоку, батальйони "Ахмат" мають подвійне підпорядкування — МВС, Міністерству оборони РФ і управляються особисто Кадировим. На думку Кучеренка, стверджувати, що це приватні армії, які "розгорнуть багнети" у бік Кремля, неможливо.

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