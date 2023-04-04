"Кадировці" загрожують війною москвичам, які виступили проти будівництва мечеті (відео)

За словами голови Чечні Рамзана Кадирова, "землю російську" нібито потрібно захищати в Україні, а всі мітинги проти будівництва мечеті – провокація.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров 3 квітня назвав трусами та провокаторами росіян, які виступили проти будівництва мечеті на священному для православних місці. За його словами, всі захисники "землі російської" мають взяти автомати та піти воювати в Україну. Про це він написав у себе в Telegram.

"Якщо всі ці учасники мітингу всією душею та серцем вийшли з ідеєю захисту російської землі, то вперед в окопи з автоматом!" — Написав Кадиров.

Він також зазначив, що мітинги, які влаштували незгодні з місцем будівництва мечеті москвичі, є провокацією.

"Таких підбурювачів треба або мобілізувати, щоб виплеснули всю агресію на ворога, або відправити під суд як інформаційних диверсантів, які діють задля сатаністів", — написав Кадиров.

Крім того, в мережі поширюється відео, на якому, як стверджується, "кадировці" заявили, що воюватимуть із тими, хто проти будівництва мечеті в Москві. За їхніми словами, незгодні – розпалюють міжнаціональну ворожнечу в Росії, а тому мають бути посаджені під арешт, або "знищені".

"Ми попереджаємо вас! Якщо ви проти волі Всевишнього, ми воюватимемо і з вами. Нам не має різниці проти кого воювати", — сказано в ролику.

У Москві росіяни вийшли на мітинг проти будівництва мечеті, проте "кадировці" почали загрожувати їм війною.

Скандал навколо будівництва Мечеті у Москві

Як пишуть російські ЗМІ, ще з лютого у столиці РФ обговорюють будівництво найбільшої в Європі мечеті у Косино-Ухтомському районі. Місце знаходиться поряд із храмом РПЦ та Святим озером, яке шанують місцеві віряни.

Повідомляється, що проти будівництва мечеті виступили тисячі людей, серед яких боєць ММА Максим Дивніч, а також російські військові окупанти, що воюють проти України. Крім того, чоловік навіть закопав свинячу голову на місці будівництва мечеті, проте його незабаром затримали силовики.

Нагадаємо, що москвичі виходили на молебень проти будівництва Мечеті у столиці РФ ще 12 березня. Учасники молебню говорили, що у нову мечеть стікатимуться біженці та мігранти, що погіршить кримінальну обстановку. Проте заступник верховного муфтія заявив про те, що мечеть у Москві необхідна катастрофічно, оскільки в російській столиці проживає вже понад мільйон мусульман.