"Охотились россияне": Данилов считает, что Кадырова несколько раз пытались отравить (видео)

По словам секретаря СНБО, действия со стороны недоброжелателей из Кремля привели к осложнениям в почках у главы Чечни. При этом, поспешные выводы делать рано, ведь люди могут находиться в коме месяцами.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не исключать варианта с отравлением главы Чечни Рамзана Кадырова. Это могло стать причиной вероятного ухудшения состояния здоровья. Об этом он заявил в эфире телемарафона 18 сентября.

По его словам, тот факт, что у Рамзана Кадырова проблемы со здоровьем уже ни для кого не секрет. Отдельного внимания стоят версии того, что именно привело к ухудшению состояния главы Чечни.

"Есть предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что видео, которое есть, это может быть абсолютно старое видео, не имеющее никакого отношения к сегодняшнему дню. То, что на Кадырова охотились россияне – известная борьба группировок, которые есть в Кремле", — заявил Алексей Данилов.

Сам Рамзан Кадыров, продолжил секретарь СНБО, в России имел и имеет огромное влияние на различные процессы. Это могло и привести его к ситуации, в которой он сегодня оказался.

В то же время, делать поспешных выводов и прогнозов на счет здоровья Рамзана Кадырова Алексей Данилов не стал, ведь человек может находиться в коме месяцами. Но если он в конечном итоге умрет, тогда это повлияет на политическую ситуацию внутри РФ.

"Будет ослабление позиции одной группировки, с которой воюет другая группировка в Кремле. Они постоянно между собой выясняют отношения. То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, свидетельствующие о том, что вообще власть в России крайне хрупкая", — продолжил секретарь СНБО, отдельно добавив, что хрупкость Кремля уже была доказана военным мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В результате состояние турбулентности приведет к новым угрозам применения ядерного оружия.

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Напомним, 15 сентября сообщалось, что у Кадырова могут быть проблемы с почками из-за возможного отравления. Российские политики и журналисты не исключают того обстоятельства, что его могли отравить.

18 сентября экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявили, что Рамзан Кадыров для президента России Владимира Путина является гарантом стабильности в Чечне. Кремль тщательно пытается скрывать информацию о реальном состоянии здоровья главы Чечни, ведь в случае его смерти там начнется борьба за власть.