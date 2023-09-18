"Он реально боится": Кадыров для Путина гарант стабильности в Чечне, — экс-депутат (видео)

По словам российского политика Ильи Пономарева, Кремль тщательно пытается скрывать информацию о реальном состоянии здоровья главы Чечни, ведь в случае его смерти там начнется борьба за власть.

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Рамзан Кадыров по-прежнему остается для президента России Владимира Путина гарантом стабильности в Чечне. Такое мнение озвучил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире телеканала Freedom 18 сентября.

По его словам, Кремль тщательно пытается скрыть реальное состояние главы Чеченской республики и поэтому после слухов о тяжелом заболевании в сеть было опубликовано видео с Рамзаном Кадыровым, который якобы прогуливается по парку.

"А свидетельств о том, что у него резкое обострение проблем со здоровьем есть несколько от разных источников. Но подробностей мы не знаем, эту информацию российские власти тщательно скрывают, потому что для Путина очень важно, чтобы не началась резкая дестабилизация в Чечне. Рамзан для него — личный гарант стабильности, он понимает, что там есть несколько влиятельных людей, которые в случае смерти Кадырова будут конкурировать за власть", — рассказывает Илья Пономарев.

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Если умрет Кадыров. Как развернутся события в России в случае ухода лидера Чечни

Отдельно экс-депутат Государственной думы отметил, что если Рамзан Кадыров все же умрет, то по мусульманским обычаям его должно похоронить в тот же день. У Кремля все же есть кандидатуры на его должность в будущем, однако по он жив, то эти вопросы не подымаются.

"Я думаю, что политические соображения, будут играть высшую роль. К потенциальным проблемам в национальных республиках Путин относится крайне серьезно, потому что этнический национализм — это то, чего он реально боится. Он боится нового взрыва в Чечне, который замирили благодаря Кадыровым", — продолжил Илья Пономарев.

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Напомним, 15 сентября появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней находится в коме. Сначала его отправили на самолете в Москву, а затем вернули в Чечню, ведь российские врачи не смогли ему помочь. Журналисты отметили, что лидера Чечни планируют перевести на лечение за границу, возможно в ОАЭ. В ГУР также подтвердили резкое ухудшение состояния здоровья главы Чечни.

18 сентября сообщалось, что слухи о плохом здоровье Рамзана Кадырова влияют на стабильность в Чечне. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) убеждены, что дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом по режиму Путина.