Слухи о плохом здоровье Рамзана Кадырова влияют на стабильность в Чечне, — ISW (видео)

По мнению военных аналитиков, дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом по режиму Путина.

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Обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в информационном пространстве подчеркивает зависимость президента Российской Федерации Владимира Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 17 сентября.

Аналитики ISW напоминают, что Главное управление разведки Украины (ГУР) 15 сентября подтвердило, что Кадыров находится в очень тяжелом состоянии, что вызвало соответствующие слухи среди российских милблогеров и инсайдерских источников.

"Дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны", — подчеркнули в ISW.

По мнению военных аналитиков, Рамзан Кадыров и другие российские официальные лица могут быть обеспокоены тем, что постоянные слухи о состоянии его здоровья повлияют на долгосрочную стабильность его, а следовательно, и контроля режима Путина над Чечней.

Что известно о здоровье Рамзана Кадырова

Сам глава Чеченской Республики 17 сентября опроверг слухи о состоянии своего здоровья. После заявлений медиа о проблемах со здоровьем Кадырова в сети появилось видео с его прогулки. Кадры были опубликованы в его официальном Telegram-канале.

В ролике Кадыров посоветовал всем, кто "в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок".

Напомним, 16 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видеоролик, на котором осматривал строительные площадки для застройки под жилые дома.