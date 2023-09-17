"Такие дела": на фоне слухов о коме в канале Кадырова появились видео с ним на прогулке

В Telegram-канале главы Чечни опубликовали видео, на которых тот прогуливается под дождем. В подписи к ним советуется "привести мысли в порядок" тем, кто "не может отличить правду от лжи".

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После заявлений медиа о проблемах со здоровьем главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в сети появилось видео с его прогулки. Кадры были опубликованы в его официальном Telegram-канале 17 сентября.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — говорится в публикации.

На видео Рамзан Кадыров гуляет под дождем и советует заниматься спортом. Установить место или дату съемки по видео не представляется возможным.

"Такие дела", — сказал чеченский лидер.

Кадыров показал, как прогуливается под дождем

Состояние Кадырова: что известно

Напомним, 15 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии.

В издании Obozrevatel заявили со ссылкой на чеченскую диаспору, что Рамзан Кадыров уже несколько дней как впал в кому. Также сообщалось, что главу Чечни якобы доставляли на лечение в Москву, однако ему там не смогли помочь.

Ранее, 12 сентября, СМИ также писали, что Рамзан Кадыров мог посчитать, что к ухудшению его самочувствия имеет отношение личный лечащий врач, которого затем, по неподтвержденной информации, зверски убили. По данным журналистов, из-за проблем с почками пришлось обратиться за медицинской помощью в Дубае.

При этом в субботу 16 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видеоролик, на котором осматривал строительные площадки для застройки под жилые дома.