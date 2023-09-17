"Такі справи": на тлі чуток про кому в каналі Кадирова з'явилися відео з ним на прогулянці

У Telegram-каналі глави Чечні опублікували відео, на яких той прогулюється під дощем. У підписі до них радиться "привести думки до ладу" тим, хто "не може відрізнити правду від брехні".

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Після заяв медіа про проблеми зі здоров'ям глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в мережі з'явилося відео з його прогулянки. Кадри були опубліковані в його офіційному Telegram-каналі 17 вересня.

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу. Дощ чудово бадьорить", — ідеться в публікації.

На відео Рамзан Кадиров гуляє під дощем і радить займатися спортом. Встановити місце або дату зйомки з відео не представляється можливим.

"Такі справи", — сказав чеченський лідер.

Кадиров показав, як прогулюється під дощем

Стан Кадирова: що відомо

Нагадаємо, 15 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані.

У виданні Obozrevatel заявили з посиланням на чеченську діаспору, що Рамзан Кадиров уже кілька днів як впав у кому. Також повідомлялося, що главу Чечні нібито доправляли на лікування в Москву, проте йому там не змогли допомогти.

Раніше, 12 вересня, ЗМІ також писали, що Рамзан Кадиров міг вважати, що до погіршення його самопочуття має відношення особистий лікар, якого потім, за непідтвердженою інформацією, по-звірячому вбили. За даними журналістів, через проблеми з нирками довелося звернутися по медичну допомогу в Дубаї.

Водночас у суботу, 16 вересня, Рамзан Кадиров опублікував у Telegram-каналі відеоролик, на якому оглядав будівельні майданчики для забудови під житлові будинки.