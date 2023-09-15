Проблеми з нирками та можливе отруєння: що відомо про стан Рамзана Кадирова (відео)

Російські політики і журналісти не виключають, що главу Чечні могли отруїти. Експерти також вважають, що смерть Кадирова стане для РФ сильнішим потрясінням, ніж заколот Пригожина.

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У п'ятницю, 15 вересня, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. Фокус з'ясував, що відомо про стан здоров'я чеченського лідера.

Що говорять про хворобу Кадирова

За словами Андрія Юсова, інформацію про проблеми зі здоров'ям Рамзана Кадирова підтвердили в "медичних і політичних колах".

"Так, дійсно, є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані, і хвороби, які були, загострилися і викликали такий важкий стан", — сказав речник ГУР МО.

Видання Obozrevatel повідомило з посиланням на свої джерела, що Рамзан Кадиров уже кілька днів як впав у кому. Анонімні співрозмовники повідомили, що його доправляли літаком до Москви, однак після безрезультатного лікування повернули в Чечню.

Зі свого боку російський опозиційний політик і експолковник ФСБ Геннадій Гудков в інтерв'ю російській публіцистці Юлії Латиніній заявив, що, за його даними, Рамзан Кадиров страждає від проблем із нирками.

Опозиціонер стверджує, що запитував про стан здоров'я Кадирова у "видних чеченців". Від них політик нібито дізнався, що глава Чечні переніс операцію, проте вона не дала результату.

Сам Рамзан Кадиров у березні цього року спростував чутки про свою хворобу. Він заявив, що є "абсолютно здоровою людиною" і, як і раніше, може займатися спортом, їздити в гори та ходити в походи.

Чи могли Кадирова отруїти

Геннадій Гудков у коментарі німецькому виданню Bild від 29 серпня припустив, що після загибелі Євгена Пригожина російський владний апарат тепер обернеться проти інших впливових особистостей, зокрема проти Рамзана Кадирова.

Комі того, після заяви ГУР про хворобу Рамзана Кадирова, російський журналіст Олександр Невзоров вказав на те, що "вибудовується картинка підозріло схожа на стан Навального і на стан Скрипалів".

"Тут може знову зазвучати слово "Новачок", — сказав Невзоров.

Чи може стан Кадирова позначитися на війні в Україні

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону заявив, що зникнення глави Чечні з політичних процесів у РФ не вплине на перебіг бойових дій в Україні.

"Якщо вони ("кадировці", — ред.) підуть, на жаль, ми не так сильно це відчуємо, тому що їх знайдуть ким замінити", — сказав Мусієнко.

Зі свого боку російський телеведучий Олексій Лушников вважає, що якщо інформація про важкий стан Кадирова підтвердиться і чеченський лідер незабаром помре, що наслідки для РФ можуть бути масштабнішими, ніж після заколоту Пригожина.

"Можуть зрушитися національно-політичні плити наглухо зацементовані за останні два десятиліття", — написав Лушніко у Facebook.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 12 вересня, глава Чечні Рамзан Кадиров міг наказати "поховати живцем" лікаря, який зробив йому кілька уколів. За непідтвердженими даними, після його лікування політику стало гірше.

Ми також повідомляли, що 25 серпня Рамзан Кадиров відреагував на загибель Євгена Пригожина. Він зазначив, що з Пригожиним дружив довго і разом вирішували "складні питання".