Кадыров впал в кому: в ГУР подтвердили тяжелое состояние лидера Чечни

По информации чеченской диаспоры, Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме, и московские врачи не смогли ему помочь. В украинской разведке рассказали, что состояние политика вызвано обострением болезней.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии Obozrevatel 15 сентября сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были, обострились и вызвали такое тяжелое состояние", — сказал он.

Представитель ГУР проинформировал, что информацию о тяжелом состоянии чеченского лидера подтверждают "в медицинских и политических кругах". По его словам, причиной проблем со здоровьем Кадырова не является ранение.

"Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", — добавил Юсов.

Кадыров находится в коме?

По данным источников Obozrevatel в чеченской диаспоре, глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней как впал в кому.

"Самолетом его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вернули снова в Чечню. Сейчас его планируют перевести на лечение за границу, скорее всего, в ОАЭ", — передали журналисты.

Анонимные собеседники сообщили, что после безрезультатного лечения в Москве лидера вернули в Чечню. Оттуда его и планируют транспортировать за границу.

Напомним, ранее в СМИ писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров мог приказать "похоронить заживо" врача, который сделал ему несколько уколов. По неподтвержденным данным, после его лечения политику стало хуже.

16 мая руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Рамзан Кадыров имеет проблемы со здоровьем и наркозависимость. По его словам, чеченский лидер сначала употреблял запрещенные вещества как допинг, а потом уже как обезболивающее.