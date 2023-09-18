Чутки про погане здоров'я Рамзана Кадирова впливають на стабільність у Чечні, — ISW (відео)

На думку військових аналітиків, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна.

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Стурбованість з приводу здоров'я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в інформаційному просторі підкреслює залежність президента Російської Федерації Володимира Путіна від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 17 вересня.

Аналітики ISW нагадують, що Головне управління розвідки України (ГУР) 15 вересня підтвердило, що Кадиров перебуває у дуже важкому стані, що викликало відповідні чутки серед російських мілблогерів та інсайдерських джерел.

"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна, почасти через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні за допомогою жорстокої і кривавої війни", — підкреслили в ISW.

На думку військових аналітиків, Рамзан Кадиров та інші російські офіційні особи можуть бути занепокоєні тим, що постійні чутки про стан його здоров'я вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і контролю режиму Путіна над Чечнею.

Що відомо про здоров'я Рамзана Кадирова

Сам глава Чеченської Республіки 17 вересня спростував чутки про стан свого здоров'я. Після заяв медіа про проблеми зі здоров'ям Кадирова в мережі з'явилося відео з його прогулянки. Кадри були опубліковані в його офіційному Telegram-каналі.

У ролику Кадиров порадив усім, хто "в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу".

Нагадаємо, 16 вересня Рамзан Кадиров опублікував у Telegram-каналі відеоролик, на якому оглядав будівельні майданчики для забудови під житлові будинки.