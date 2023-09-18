"Полювали росіяни": Данілов вважає, що Кадирова кілька разів намагалися отруїти (відео)

За словами секретаря РНБО, дії з боку недоброзичливців із Кремля призвели до ускладнень у нирках у глави Чечні. При цьому, поспішні висновки робити рано, адже люди можуть перебувати в комі місяцями.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав не відкидати варіанту з отруєнням глави Чечні Рамзана Кадирова. Це могло стати причиною ймовірного погіршення стану здоров'я. Про це він заявив в ефірі телемарафону 18 вересня.

За його словами, той факт, що в Рамзана Кадирова проблеми зі здоров'ям, уже ні для кого не є таємницею. Окремої уваги варті версії того, що саме призвело до погіршення стану глави Чечні.

"Є припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок. Наскільки ми розуміємо, що відео, яке є, це може бути абсолютно старе відео, яке не має жодного стосунку до сьогоднішнього дня. Те, що на Кадирова полювали росіяни — відома боротьба угруповань, які є в Кремлі", — заявив Олексій Данілов.

Сам Рамзан Кадиров, продовжив секретар РНБО, у Росії мав і має величезний вплив на різні процеси. Це могло і привести його до ситуації, в якій він сьогодні опинився.

Водночас робити поспішних висновків і прогнозів щодо здоров'я Рамзана Кадирова Олексій Данiлов не став, адже людина може перебувати в комі місяцями. Але якщо він зрештою помре, тоді це вплине на політичну ситуацію всередині РФ.

"Буде ослаблення позиції одного угруповання, з яким воює інше угруповання в Кремлі. Вони постійно між собою з'ясовують стосунки. Те, що стосується Кавказу, там можуть початися певні процеси, які свідчать про те, що взагалі влада в Росії вкрай тендітна", — продовжив секретар РНБО, окремо додавши, що тендітність Кремля вже була доведена військовим заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

У результаті стан турбулентності призведе до нових загроз застосування ядерної зброї.

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Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що у Кадирова можуть бути проблеми з нирками через можливе отруєння. Російські політики і журналісти не виключають тієї обставини, що його могли отруїти.

18 вересня ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявили, що Рамзан Кадиров для президента Росії Володимира Путіна є гарантом стабільності в Чечні. Кремль ретельно намагається приховувати інформацію про реальний стан здоров'я глави Чечні, адже в разі його смерті там почнеться боротьба за владу.